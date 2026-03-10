아덴 조, '케이팝 데몬 헌터스' 팀과 '언포케터블 어워즈' 수상

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters, 이하 '케데헌')'가 지난 7일(현지시간) 미국 캘리포니아 비벌리힐스에서 열린 '언포게터블 갈라 어워즈(Unforgettable Gala Awards)'에서 뱅가드 어워드(Vanguard Award)를 수상했다.



이날 시상식에는 케데헌의 주역 아덴 조를 비롯해 조이(Zoey) 역의 유지영(Ji-young Yoo) 배우 등 배우들이 현장에 참석해 함께 수상의 기쁨을 나눴다.



캐릭터 미디어(Character Media)와 골든TV(GoldenTV)가 공동 주최하는 '언포게터블 갈라 어워즈'는 20년 이상의 역사를 이어온 시상식으로, 아시아·태평양계(API) 아티스트들의 뛰어난 업적을 기리고, 미래 세대를 위한 기회와 가시성을 넓혀나가는 것을 목표로 하고 있다.



올해 시상식에는 케데헌 외에도 올해 아카데미상 후보에 오른 감독 클로이 자오(Chloé Zhao)가 '글로벌 아이콘 어워드'를, 웨딩 뱅큇(The Wedding Banquet)의 보원 양(Bowen Yang)이 '영화 부문 배우상'을 수상하는 등 API 커뮤니티의 다양한 스타들이 한자리에 모였다. 또한 '노 아더 초이스(No Other Choice)'의 박찬욱 감독이 '감독상'을, 배우 다니엘 대 김(Daniel Dae Kim)이 '드라마 부문 배우상'을 각각 수상했다.



이날 아덴 조는 시상식에 앞서 샌프란시스코에서 열린 '아시안 여성은 강하다 2026: 스포트라이트 너머로(Asian Women Are Strong 2026: Beyond the Spotlight)' 패널에서 연설을 마친 뒤, 비행기 지연이라는 악조건을 무릅쓰고 행사장에 도착해 수상의 감동을 공유했다. 그는 "이 영화는 진정으로 문화와 공동체를 기념하는 작품"이라며 "전 세계의 아티스트들이 자신의 목소리와 삶의 경험을 불어넣어 완성한 프로젝트라 의미가 깊다"고 소감을 전했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)