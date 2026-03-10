이상희 전 국방부 장관 별세…향년 80세

▲ 이상희 전 국방부 장관

국방부 장관과 합참의장을 역임한 이상희 예비역 육군 대장이 오늘(10일) 항년 80세를 일기로 별세했습니다.합동참모본부에 따르면 육사 26기로 1970년에 소위로 임관한 이 전 장관은 제30기계화보병사단장, 국방부 정책기획관, 제5군단장, 합참 전략기획본부장 및 작전본부장, 제3야전군사령관, 합참의장 등 군 요직을 두루 역임했습니다.노무현 정부 때 합참의장으로 재직하면서 전시작전통제권을 2009년에 이양하려는 미국을 설득해 2012년으로 늦추는 한편 전작권 전환 때까지 미군이 한국군의 부족한 전력을 지원키로 하는 합의를 끌어낸 것으로 알려졌습니다.전역 후에는 한국군 최고 수뇌를 역임한 인사로는 처음으로 미국 브루킹스 연구소의 동북아 정책연구센터의 비상근 선임연구원으로 활동하다가 이명박 정부 초대 국방부 장관으로 발탁됐습니다.국방부 장관 퇴임 이후에도 한국전략문제연구소 소장과 한국국가전략연구원 원장으로 활동하면서 군 원로로서 안보 현안에 대해 목소리를 냈습니다.유족으로는 부인 김순영 씨, 아들 왕섭 씨, 딸 주연 씨가 있습니다.빈소는 분당서울대병원 장례식장(10호), 발인은 3월 12일 오전 6시 40분입니다.군 당국은 이 전 장관의 장례절차를 합참장으로 진행합니다.(사진=연합뉴스)