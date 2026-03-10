이 대통령, 노란봉투법 시행에 "대화·타협으로 문제 해결 시발점 되길"

▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 이른바 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날인 오늘(10일), "하청노동자가 원청과 직접 교섭하며 대립과 갈등 대신 대화와 타협으로 공통의 문제를 해결하는 시발점이 되길 기대한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(10일) 한국노동조합총연맹 창립 80주년 기념식에 보낸 영상 축사에서 "한국노총 창립 80주년 기념일에 노란봉투법이 시행돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 이같이 말했습니다.그러면서, "일하는 모든 사람의 권리를 두텁게 보호하기 위한 사회적 대화를 국정운영의 중심에 두겠다"고 강조했습니다.이어 "더 많은 노동자가 더 많이 노동조합에 참여하고 '노동 3권'을 더 많이 누릴 수 있도록 정부 역량을 최대한 투입하겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "지금 우리는 디지털 전환과 인공지능(AI) 기술의 발전으로 전례 없는 대전환의 격변기를 맞이했다"며, "일자리의 형태와 일하는 방식 역시 이전과는 다른 양상으로 빠르게 변화하고 있다"고 말했습니다.이어 "정부는 이 거대한 변화의 위기를 새로운 도약 기회로 삼기 위해 총력을 기울이는 동시에 노동이 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)