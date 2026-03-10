'유엔 AI 허브' 한국 유치 추진 공식화…김 총리 이번주 방미

▲ 김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 UN AI 허브 유치지원 TF 회의에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리가 '유엔 인공지능(AI) 허브'의 한국 유치를 위해 이번 주 후반 미국 뉴욕과 스위스를 방문합니다.김 총리는 오늘(10일) 오후 정부서울청사에서 주재한 유엔 AI 허브 유치지원 TF 회의에서 "유엔 AI 허브 유치를 정부 차원에서 공식 추진한다"고 발표하며 이같이 밝혔습니다.유엔 AI 허브는 유엔 전문기구 등의 AI 관련 기능·부서가 상호 협력하는 글로벌 플랫폼으로, 한국 정부가 새로 구상해 추진하는 기구입니다.김 총리는 "대한민국이 글로벌 AI 협력을 주도하는 데 있어서 새로운 교두보, 선도적 역할을 하게 될 것"이라며 "이번 주에 출발해 미국과 스위스를 방문하고 유엔의 관련 기구 수장들을 면담해 유치와 관련한 협력 방안을 논의할 계획"이라고 설명했습니다.김 총리는 뉴욕에 있는 유엔본부를 비롯해 유엔아동기금과 유엔개발계획을 방문한 뒤 스위스로 이동해 세계보건기구, 국제노동기구, 국제이주기구 측과 면담 등 일정을 소화할 예정입니다.정부는 총리를 위원장으로 하는 유엔 AI 허브 유치위원회도 오늘 출범시키기로 결의했습니다.(사진=연합뉴스)