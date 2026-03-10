인천시 "서울 5호선 김포·검단 연장 환영…만성적 교통난 해소 기대"

▲ 서울 5호선 김포검단 연장사업 현황도

서울 5호선 김포·검단 연장사업이 오늘(10일) 정부의 예비 타당성 조사 문턱을 넘은 것과 관련해 인천시가 환영의 입장을 밝혔습니다.이 노선은 서울 방화에서 인천 검단을 거쳐 김포까지 25.8㎞ 구간으로, 총사업비는 3조 5천587억 원입니다.시는 사업 타당성을 확보하기 위해 지난해 경제성을 높이는 방안 등을 면밀히 수정·보완해 제출했습니다.최근에는 유정복 시장이 재정사업평가 분과위원회에 영상 메시지를 전달해 사업의 시급성과 당위성을 적극 설명했습니다.시는 서울 5호선 김포·검단 연장선이 개통되면 수도권 서북부지역의 만성적인 교통난을 완화하고 서구 검단에서 서울로의 출퇴근 여건이 획기적으로 개선될 것으로 기대했습니다.유 시장은 "인천 2호선 고양 연장사업의 예타 통과에도 역량을 집중하겠다"며 "서부권 광역급행철도와 서울 5호선 연장사업으로 검단이 광역교통망 중심지로 도약하게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)