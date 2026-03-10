장동혁 "윤석열 노동 개혁, 노동자 의견 충분히 수렴 못 해"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 "윤석열 정부의 노동 개혁 추진과정에서 노동자 의견을 충분히 수렴하지 못했다"고 말했습니다.윤석열 전 대통령 절연 등의 내용이 담긴 결의문이 나온 지 하루 만에 장 대표가 윤 전 대통령 관련 사안을 직접 언급했습니다.장 대표는 오늘(10일) 낮 한국노총 창립 80주년 기념식에 참석해 "저는 올해 초 우리당의 새로운 변화를 약속드리면서 노동이 존중받는 사회를 첫 번째 비전으로 제시했다"고 말했습니다.장 대표는 또 "한국노총 출신의 김위상 의원님을 당 노동위원장으로 모셨고, 한국노총 서울지역본부 상임부의장님을 맡고 계신 김해광 부의장님을 당 대표 노동특보로 모셨다"며 "당내 노동 현안과 정책을 담당할 노동국도 신설했다"고 강조했습니다.그러면서 "우리당이 노동자의 목소리를 더욱 세심하게 챙겨 듣고, 한국노총과 함께 노동의 새 길을 열겠다는 의지를 담은 것"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 또 "지난 윤석열 정부의 노동 개혁추진과정에서 노동자 여러분의 의견을 충분히 수렴하지 못했다는 우리당의 반성을 담은 것이기도 하다"며 "앞으로 우리당은 한국노총을 비롯한 노동자 여러분과 함께 올바른 노동 개혁을 추진하는데, 최선을 다할 곳"이라고 약속했습니다.장 대표는 오늘도 어제 국민의힘 의원 전원 명의로 작성된 결의문에 대해 취재진이 묻자 "어제 수석대변인을 통해 말씀드렸다"고 짧게 답했습니다.박성훈 수석대변인은 어제 결의문 발표 직후 "당 대표가 의원들의 총의를 존중한다는 말씀을 드렸다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)