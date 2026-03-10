[자막뉴스] "아빠가 전쟁하면 아들은 돈 벌고" 트럼프 아들들, 새로 투자한 곳이?

이란 전쟁에서 드론의 파괴력이 주목을 받는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 아들들이 방위 산업 분야 드론 기업에 투자해 이해충돌 논란이 일고 있습니다.



월스트리트저널에 따르면 플로리다주에 본사를 둔 드론기업 '파워러스'는 골프업체 오리어스그린웨이홀딩스와 합병을 통해 나스닥 상장을 추진하고 있습니다.



이 과정엔 트럼프 대통령의 두 아들인 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 관여한 아메리칸 벤처스가 참여했으며, 트럼프 주니어가 주주이자 자문위원으로 있는 드론 부품 업체 언유주얼 머신스도 참여했습니다.



상장 주관사도 트럼프의 두 아들들이 지원하는 도미나리증권이 맡았습니다.



드론기업 파워러스는 우크라이나 드론 기업을 인수하거나 기술 라이선스 계약을 체결해 미국에서 드론 제작을 추진하고 있습니다.



파워러스는 이번 합병과 투자를 거쳐 수개월 내 나스닥 상장을 목표로 하고 있는데, 미 국방부가 내년까지 예산 1조 6천억 원 상당을 투입해 미국산 드론 수십만대를 조달하는 프로젝트와도 시기적으로 맞물려 있습니다.



트럼프 가문은 수십억 달러 규모로 성장하고 있는 드론 산업에 대한 영향력을 확대할 전망으로, 특히 트럼프 행정부가 중국산 드론 판매를 금지함에 따라 미국에서 드론을 자급자족하려는 수요는 더 커질 것으로 보입니다.



