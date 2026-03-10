뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "아빠가 전쟁하면 아들은 돈 벌고" 트럼프 아들들, 새로 투자한 곳이?

신정은 기자
작성 2026.03.10 16:43 조회수
PIP 닫기
이란 전쟁에서 드론의 파괴력이 주목을 받는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 아들들이 방위 산업 분야 드론 기업에 투자해 이해충돌 논란이 일고 있습니다.

월스트리트저널에 따르면 플로리다주에 본사를 둔 드론기업 '파워러스'는 골프업체 오리어스그린웨이홀딩스와 합병을 통해 나스닥 상장을 추진하고 있습니다.

이 과정엔 트럼프 대통령의 두 아들인 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 관여한 아메리칸 벤처스가 참여했으며, 트럼프 주니어가 주주이자 자문위원으로 있는 드론 부품 업체 언유주얼 머신스도 참여했습니다.

상장 주관사도 트럼프의 두 아들들이 지원하는 도미나리증권이 맡았습니다.

드론기업 파워러스는 우크라이나 드론 기업을 인수하거나 기술 라이선스 계약을 체결해 미국에서 드론 제작을 추진하고 있습니다.

파워러스는 이번 합병과 투자를 거쳐 수개월 내 나스닥 상장을 목표로 하고 있는데, 미 국방부가 내년까지 예산 1조 6천억 원 상당을 투입해 미국산 드론 수십만대를 조달하는 프로젝트와도 시기적으로 맞물려 있습니다.

트럼프 가문은 수십억 달러 규모로 성장하고 있는 드론 산업에 대한 영향력을 확대할 전망으로, 특히 트럼프 행정부가 중국산 드론 판매를 금지함에 따라 미국에서 드론을 자급자족하려는 수요는 더 커질 것으로 보입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지