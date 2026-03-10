김동연 "주4.5일제 도입 효과 입증…전국 확산 기대"

▲ 주4.5일제 정책 토론회 참석한 김동연 경기지사

김동연 경기도지사는 10일 "'경기도형 주4.5일제' 도입 효과가 입증됐다"며 전국적 확산과 대기업·중소기업 상생협력 모델 도입 의지를 강하게 밝혔습니다.김 지사는 10일 국회 의원회관 제3세미나실에서 열린 '주4.5일제 시범사업 효과분석 정책 토론회'에 참석해 "주4.5일제는 단순히 근무 시간을 줄이는 정책이 아니라 일하는 방식과 삶의 균형을 새롭게 설계하는 사회적 실험"이라고 강조했습니다.그는 "1년간 시범사업 효과를 분석한 결과, 직원들의 삶의 만족도는 높아졌고, 기업의 매출과 고객만족도도 늘었다"며 "사람이 행복해서 생산성이 높아졌고 기업의 경쟁력으로 이어질 수 있다"고 밝혔습니다.경기도와 국회의원 33명이 공동 주최한 이날 토론회에서는 지난해 전국 최초로 경기도가 시작한 주4.5일제 발전 방안에 대한 논의가 이뤄졌습니다.경기도의 주4.5일제 시범사업은 노동자의 임금을 줄이지 않으면서 직원의 노동시간을 단축하는 정책으로 지난해 12월 기준 107곳(기업 106곳, 공공기관 1곳)이 참여하고 있습니다.이번 토론회에서는 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사와 김종진 일하는 시민연구소 소장이 각각 '경기도 주4.5일제 시범사업'의 성과를 분석했습니다.분석 결과 주 4.5일제를 경험한 근로자의 노동시간은 주당 4.7시간 감소해 연간 약 240시간의 단축 가능성을 보여줬습니다.기업 측면에서는 근로자 1인당 노동생산성이 2.1% 상승한 것으로 추정됐으며, 채용경쟁률은 10.3대 1에서 17.7대 1로 높아졌습니다.이직률은 22.8%에서 17.4%로 감소한 것으로 조사됐습니다.다만, 일부 노동자는 단축 전 대비 업무량이 늘었다고 느꼈으며, 직무 몰입도가 소폭 하락한 것으로 나타나 노동시간 단축 환경에 맞는 업무 과정 재설계와 동기부여 방안이 필요한 것으로 분석됐습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)