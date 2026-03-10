올겨울 한랭질환자, 작년과 비슷했지만…노인 중심 사망자 1.8배

▲ 아침 기온이 큰 폭으로 떨어지며 전국 대부분 지역이 영하권에 든 지난 7일 서울 종로구 광화문광장에서 외투와 모자를 착용한 시민들이 길을 건너고 있다.

▲ 연령별 한랭질환자 수

이번 겨울 한랭질환자가 1년 전보다 늘어난 가운데, 특히 사망자 수는 1.8배 가까이 증가한 것으로 나타났습니다.질병관리청의 한랭질환 응급실 감시체계 결과에 따르면, 지난 12월부터 지난달 말까지 발생한 한랭질환자는 모두 364명이며 이 중 14명이 목숨을 잃었습니다.1년 전과 비교하면 전체 환자는 9%, 사망자는 75% 증가한 수치입니다.사망자 14명은 모두 저체온증으로 숨진 것으로 추정되며, 이 가운데 5명은 치매 등 인지장애를 앓았던 것으로 확인됐습니다.연령별로는 65세 이상 노인이 전체 환자의 절반 이상인 57.4%를 차지해 가장 많았습니다.특히 80세 이상에서만 사망자 8명을 포함해 118명의 환자가 집중적으로 발생했습니다.한랭질환 발생 장소는 실외가 75%로 대다수였지만, 고령층의 경우 주거지 주변이나 길가뿐만 아니라 집 안에서 증상이 나타나는 비중도 22%에 달했습니다.발생 시간대는 기온이 낮은 오전 6시에서 낮 12시 사이에 집중됐습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)