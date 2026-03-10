[여담야담] 선거 닥치자 나온 '절윤' 결의문…장동혁의 후속 조치는?

[주영진 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원

--------------------------------------------



● 여담야담



이기헌/더불어민주당 의원

"국힘 '절윤' 결의문, 쇼가 아니길 바라"

"국힘, 진정성 있다면 계엄에 분명히 사과해야"

"국힘, 윤 전 대통령 극형 요구하는 입장 내야"

"국힘, 탄핵 반대 농성 사과하고 관계자 징계해야"

"국힘, 탄핵 반대 당론 철회해야"

"국힘, 진정성 있다면 '윤 어게인' 후보들 자격 박탈해야"

"국힘, 선거 다급해지니 대표도 동의하지 않는 결의문 내"



김소희/국민의힘 의원

"국힘 결의문, 장동혁에 사실상 불신임 밝힌 것"

"의총서 탄핵 반대 당론 철회 등 실행 방안들도 논의 해"

"논의 시간 부족으로 모두 합의하는 내용만 결의문에 담아"

"국힘, 계엄 사과 계속해 와…필요하면 더 사과할 것"

"국힘 결의문으로 보수가 건강해지는 계기 마련돼"

"장동혁, 계속 강성층에만 기대서 정치할 수 없어"

"'절윤' 노선 나왔으니 '윤 어게인' 세력 공천 배제해야"



최선호/SBS 논설위원

"국힘 결의문, '딱 예상했던 수준'에 그쳐"

"장동혁 마지막 발언은 '절윤 주장 세력과 절연'"

"결의안에 마침표 찍으려면 장동혁 후속 조치 나와야"

"오세훈, 당내 '오세훈 파워' 확인해"



----



▷ 주영진 앵커: 정치 여담 야담 본격적으로 시행을 해보도록 하겠습니다. 오늘 함께하실 분들 여러분께 소개해 드리겠습니다. 더불어민주당의 이기헌 의원, 국민의힘의 김소희 의원, 그리고 SBS의 최선호 논설위원 이렇게 나와 있습니다. 어서 오십시오. (안녕하세요?)



▷ 주영진 앵커: 이기헌 의원님, 김소희 의원님 또 주영진의 뉴스 브리핑에서 이렇게 고정적으로 만나게 돼서 반갑습니다.



▶ 이기헌 의원: 반갑습니다.



▷ 주영진 앵커: 두 분은 아마도 여의도 국회에서 웃는 모습이 가장 아름다우신 두 분 아닌가 싶습니다.



▶ 이기헌 의원: 감사합니다.

▶ 김소희 의원: 감사합니다.



▷ 주영진 앵커: 이기헌 의원도 그런 얘기 좀 듣지 않으세요.



▶ 이기헌 의원: 요새 자주 웃으면 그런데 제가 요새 좀 웃음이 사라진 것 같아서 제 스스로도 좀 반성하고 있습니다.



▷ 주영진 앵커: 왜 웃음이 사라진 것 같습니다. 정치가 사람을 그렇게 만듭니까.



▶ 이기헌 의원: 여의도 들어와서 이전에 실무자로 있고 이렇게 할 때는 항상 웃고 다녔던 것 같은데 직접 선출직이 되니까 웃는 기회가 많이 사라진 것 같아서 좀 아쉽습니다.



▷ 주영진 앵커: 선출직이 되니까 웃는 기회가 많이 사라진다. 김소희 의원은 어떠세요.



▶ 김소희 의원: 저는 원래 자주 웃는 편인데 우리 당 상황이 웃으면 안 되는 상황들이 너무 많아서 그게 오히려 이상하게 잡힐까 봐 오히려 신경을 쓰고 있는 상황입니다.



▷ 주영진 앵커: 김소희 의원님이 라디오 주영진의 뉴스 짚어갈 때 자주 뵀습니다만 많이 웃으시는데 그게 웃는 게 아닌 거죠.



▶ 김소희 의원: 아니 웃으려고 노력을 해야지 상황이 좀 개선되지 않을까 싶어서.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 오늘도 국민의힘 관련 소식을 여러분께 집중적으로 전해 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 김소희 의원님 아마 또 많이 웃으실 것 같은데 최선호 위원, 어제 의원총회가 결정적인 변곡점이 될 것이다라고 했는데 결의문이 나왔어요. 간단하게 한번 정리해 주시겠습니까.

▶ 최선호 논설위원: 주요한 내용은 세 가지입니다. 첫 번째는 이제 계엄, 비상계엄에 대해서 다시 한번 사과하는 게 첫 번째고 두 번째는 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 주장하는 일체의 주장에 명확히 반대한다는 거고, 그다음에 세 번째가 당내 구성원 간의 갈등을 증폭시키는 모든 언행 이런 부분을 중단하고 대통합에 나선다 이렇게 세 가지 내용인데요. 어제 이 의원총회 하기 전에 김소희 의원이 더 자세하게 설명해 주시겠지만 송언석 원내대표가 모두 발언을 하면서 "이게 제 마지막 정치적 발언이 될지도 모르겠다" 이러면서 말을 시작했어요. 그 말은 뭐냐 하면 "이거 제대로 안 되면 나 사퇴하겠다" 이런 의미잖아요.



▷ 주영진 앵커: 원내대표 그만두겠다.



▶ 최선호 논설위원: 그렇습니다. 그래서 송언석 원내대표 등이 주도해서 어떻게 보면 어제 상황을 만들어냈다는 건데 다만 한 가지 아쉬운 점은 어제 우리가 이 시간에도 왜 현장 기자들이 결의문 나올 것 같다는 얘기 많이 했지 않습니까. 딱 예상했던 수준의 결론이 나와서 끝장 토론의 결론치고는 이게 다야 이런 반응도 지금 나오고 있습니다.



▷ 주영진 앵커: 잘못된 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 사과드린다. 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다. 이렇게 해석이 될 것 같은데 그러면 어제 의원총회 결의문 장동혁 대표가 읽었을까요, 송언석 원내대표가 읽었을까요. 장동혁 대표가 읽을 법한데 결국 읽은 사람은 장 대표가 아니라 송언석 원내대표였습니다. 한번 들어보시죠.



▷ 주영진 앵커: 송언석 원내대표가 어제 의원총회 결의문을 읽는 모습 여러분 다시 한번 보셨는데 그러면 장동혁 대표가 어제 나올 때 기자들이 질문을 했을 텐데 장동혁 대표는 결국 아무 얘기 안 했다는 것이고 오늘 오전에 장동혁 대표 외부 일정이 있었습니다. 이때도 기자들이 당연히 함께 가서 질문을 했겠죠.



▷ 주영진 앵커: 어제 의원총회 결의문 장동혁 대표가 정말로 동의하고 앞으로 구체적으로 행동으로 옮기는 건지 이런 질문이 있었습니다. 들어보시죠. 저 엘리베이터를 같이 타면 안 되는 건가 보네요. 장동혁 대표가 엘리베이터를 그냥 닫힘 버튼을 누르고 있는 것 같은데 기자들은 또 타지 않는데 어쨌든 이렇게 이야기했는데 그러면 어제 수석대변인이 의원총회 끝나고 어떤 얘기했는지까지도 여러분께 들려드리고 나서 이야기를 이어가야 될 것 같습니다. "의원들의 총의를 존중한다는 그런 말씀을 하셨습니다"라고 이야기를 했습니다. 김소희 의원 오늘 오전 일정이 어떤 거였죠. 같이 갔다 오셨죠.



▶ 김소희 의원: 저는 기후노동위 소속이어서 한국노총이 80주년 되는 행사라서 우원식 의장부터 해서 정청래 대표 많은 분들 오셨고요. 그래서 이제.



▷ 주영진 앵커: 오늘 뭐 장동혁 대표와 함께 있으면서 장동혁 대표 기자들 질문한 것도 보셨는데 혹시 의원들 같이 있었을 때 그런 이야기는 없었습니까.



▶ 김소희 의원: 헤드 테이블에 별도로 앉아 계셨고요. VIP 석에 앉아 계셨고요. 오늘 오전에라도 출근하실 때 혹시 메시지를 내실까 저도 살짝 기대는 했었는데 그간의 장동혁 대표님의 스타일을 봤을 때는 좀 며칠 동안 숙고를 하실 것 같기는 하고요. 그리고 어제 수석대변인이 얘기한 것처럼 의원들의 총의를 따르겠다 한 부분에 대해서는 일부 받아들이시려고 지금 노력을 하시는 거 아닌가 그렇게 생각이 들고요. 어제 결의문은 어쨌든 107명 이름으로 나갔잖아요. 그리고 그 결의문의 내용이 결과적으로 저희가 노선 정리를 해 달라는 의원들의 뜻을 반영해서 윤어게인은 우리가 명백히 반대하고 통합을 하는 방향으로 가야 되고 그리고 비상계엄에 대해서 다시 한번 사과를 드리고 이 메시지잖아요. 그런데 이 메시지가 지금까지 장동혁 대표가 보여줬던 노선과는 다르잖아요. 그래서 그 의원들의 대부분이 장동혁 대표가 "너 노선 바꿔, 우리는 이걸로 선거 못 치러" 대놓고 이제 불신임을 한 거라고 생각합니다.



그래서 이거를 당신 입장에서는 개인적으로 받아들이기에는 조금 아프시겠죠. 그렇지만 받아들이고 바꾸려는 노력은 그다음에 보이는 액션으로 보여주는 거니까 시간이 좀 필요할 것 같고요. 그 액션이 없다면 지금 민주당 측에서 공격을 하는 "예전이랑 똑같은 거 아니야. 예전이랑 다른 게 뭐가 있어" 이렇게 비판을 충분히 받을 수 있기 때문에 저희가 앞으로 그걸 어떻게 하나씩 하나씩 보여줄지 그 액션을 보여주는 게 가장 중요한 시점이라고 보고요. 어제 저희가 나왔던 그 결의문이 좀 만족스럽지 않을 거라고 생각하시는 분도 계시는데 거기에 다 담지는 말고 앞으로 하나씩 보여주자 해서 몇 가지 액션들을 좀 말씀 주셨어요. 그게 이제 뭐 배현진 의원 제명 관련해서 그러니까 처분 관련해서 가처분 인용이 됐잖아요. 그런 일을 벌이게 된 윤리위원장.



▷ 주영진 앵커: 누가 그 얘기를 했다는 겁니까 지금 전하시는 그 부분 배현진 의원과 관련해서 몇 가지 액션을 이야기하셨다고 하는.



▶ 김소희 의원: 몇 가지 액션은 굉장히 다양한 의원님들이 많이 해주셨어요. 그리고 어제 의총의 좀 독특한 점이라고 하면 저희가 의총이 늘 지리멸렬했어요. 결론이 좀 안 났는데 어제는 말씀드렸던 것처럼 송언석 원내대표께서 오늘 무조건 결론을 내자라고 방향을 제시하시고 중진 의원님들께서 말씀을 많이 해 주셨어요. 그래서 중진 의원님들께서 오늘은 첫 번째 최소한 첫 번째 두 번째 부분에 대해서는 결론을 내자라고 해서 방향 제시까지 하셨고 그 와중에 정말 다양하게 소위 말해서 당의 분열을 일으키는 윤리위원장이라든지 여의도연구원 부원장이라든지 그런 부분에 대해서는 인사 조치를 해야 한다. 그리고 당 통합을 위해서는 지금 가처분 인용된 이 부분에 대해서 더 이상 징계나 제명 같은 단어가 우리 당에서 안 나왔으면 좋겠다.



그리고 이제 탄핵 찬반에 대해서 아직도 내분이 좀 있으니까 예전에 김용태 비대위원장 시절에 얘기했던 탄핵 반대론에 대한 당론을 철회하자 그리고 이제 수도권을 준비하는 부분에 있어서 혁신선대위를 구성하자 이렇게 차례로 좀 보여주면 그때 우리 보수 지지자층들께서 "너희 이제 정말 제대로 정신 차렸구나. 너희 이제 변할 거구나" 이렇게 받아들이실 거다. 그래서 어제의 결의문은 만족스럽지 않더라도 다음부터 보여주는 액션이 그게 가장 중요하다 이렇게 결론을 내렸습니다.

▷ 주영진 앵커: 김소희 의원님은 어제 의원총회 끝날 때까지 계셨습니까.



▶ 김소희 의원: 네.



▷ 주영진 앵커: 그러면 마지막에 정말 궁금해서 제가 여쭤보는 건데 기자들의 기사, 장동혁 대표가 이거는 장동혁 대표가 결의문을 좀 읽어야 하는 것 아닙니까라는 일부 의원이나 송언석 원내대표의 권유가 있었는데 장동혁 대표가 거부를 해서 송언석 원내대표가 읽게 된 겁니까 아니면 원래부터 의원총회에서 나온 결의문은 원내대표가 읽는 게 관행이었기 때문에 그런 과정이 아예 없었습니까.



▶ 김소희 의원: 저는 이거는 오해를 좀 일으키게끔 기사나 얘기가 나온 것 같은데요. 정말 어제는 다양하게 의견을 좀 주셨어요. 그래서 이런 중요한 내용이다 보니까 당 노선과 관련된 부분이니까 장동혁 대표가 읽는 게 어떻겠냐라고 정말 의견을 주신 거예요. 의원님들이 의견을 주신 건데 또 다른 쪽에서는 "아니 이거 원내에서 의원들의 총의인데 이건 당연히 원내대표가 해야지"라는 의견을 주신 거예요. 그래서 왈가왈부하다 보니까 송 원내대표가 "그러면 내가 의총이니까 내가 읽겠다"라고 내부적으로 자연스럽게 조율이 된 거죠. 거기에서 장동혁 대표가 대답을 안 해서 반대의견이다, 이거는 조금 너무 나간 것 같습니다.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 국민의힘에서 결의문이 나왔는데 민주당의 반응은 좀 냉소적인 것 같기는 해요.



▶ 이기헌 의원: 그렇습니다.



▷ 주영진 앵커: 아침에 한병도 원내대표 이야기를 들어봐도 그렇고 이기헌 의원님 평가와 생각은 어떻습니까.



▶ 이기헌 의원: 쇼가 아니길 바라봅니다. 정말로 그렇습니다. 대한민국을 위해서도 국민을 위해서도 그런데요. 저는 어제 아까 계속 지적하셨지만 장동혁 당 대표가 당 서열 1위입니다. 원내대표는 2위죠. 민주당도 마찬가지입니다만 당의 주요한 노선 변화와 관련돼서는 당 대표가 당 대표의 입으로 발언해야 합니다. 그런데 오늘도 계속 오늘 아침까지도 의원들의 얘기를 존중한다 정도의 얘기, 그리고 기자들이 이 문제에 대해서 결의문에 대해서 수용하느냐 그리고 절윤에 대해서 동의하느냐라고 질문했을 때 아무런 대답을 하지 않습니다. 장동혁 대표의 이런 태도를 보면서 저는 이제 80여 일 남은 지방선거를 앞두고 지난 2년 전에 총선에서 국회 권력 입법 권력을 빼앗기고 그리고 계엄과 탄핵으로 인해서 중앙 권력을 빼앗긴.



▷ 주영진 앵커: 대통령 선거에서 패배하고.



▶ 이기헌 의원: 그렇습니다. 이번 지방 권력을 마지막 남아 있는 우리 대한민국의 권력 체계일 텐데 이 선거에서 참패할 것이 두려워서 80여 일 앞두고 입장 변화, 그러니까 국민들 앞에 표리부동하게 앞에서는 이렇게 반성한다 사과한다고 얘기하지만 실제로 그것을 읽어야 할 당 대표는 읽지도 않고 기자들의 질문에 대답도 하지 않고 그리고 보수 유튜버라고 하는 전한길 씨한테 협박이나 당하고 얼마나 창피한 일입니까. 제1야당의 당 대표가 이렇게 일개인 보수 유튜버에게 "너 이러면 나랑 같이 못 가, 용서하지 않을 거야"라고 했을 때 대답도 못 하는 이런 상황이 벌어지는 것에 대해서 정치 하는 사람으로서 참담하다는 생각이 들고요. 국민의힘이 정말 반성하고 결의문대로 해야 한다고 하면 저는 몇 가지 전제조건이 있어야 한다고 생각합니다. 24년 12월 3일에 있던 계엄에 대해서 분명하게 사과해야 합니다. 그리고 이것은 그냥 송구한 마음의 사과 이 정도가 아니고 국민들 앞에 1호 당원이, 국민의힘이 선출한 대통령이 국민들에게 총부리를 겨눈 사건입니다.



이 문제에 대해서는 엄중하게 1호 당원이었던 윤석열에 대해서 지금 사법 처리 돼 가고 있는 과정이죠. 무기징역을 1심에서 선고받았는데 정말로 극형이 선고되어야 한다고 국민의힘 입장을 내야 한다고 생각합니다.



▷ 주영진 앵커: 극형 사형 선고에 찬성을 해야 한다.



▶ 이기헌 의원: 뿐만 아니라 그로부터 10여 일 이후에 있었던 2024년 12월 초에 있었던 탄핵에 국민의힘이 반대했습니다. 탄핵 표결에 반대했습니다. 그리고 그로부터 또 4개월이 지난 2025년 탄핵 국면까지 계속 헌재의 탄핵 심판을 반대하고 저지하려고 헌재를 둘러싸고 헌재 앞에서 농성하고 의원들끼리 피켓 들고 불철주야 농성을 했습니다. 이 행위에 대해서 국민들 앞에 분명히 사과하고 다시는 이런 일이 생기지 않아야 한다. 그리고 이것을 결정했던 책임자들에 대해서는 당내 징계 절차가 있어야 한다고 생각합니다. 그리고 아까 김소희 의원님 말씀해 주셨지만 탄핵 반대를 당론으로 채택했던 정당입니다. 그 당론이 아직도 살아 있습니다. 이것에 대해서 당론 철회 과정이 있어야 한다고 저는 생각합니다.



이러지 않고 지금 지방선거를 80여 일 앞두고 지금 일정 여론조사를 보면 전국 선거에 있어서 굉장히 어려운 상황으로 지금 국민의힘에 몰리고 있는 거 아닙니까. 이 문제를 타개하기 위해서 임시방편적으로 국민들의 눈과 귀를 호도하기 위해서 이런 결의문을 내왔다, 저는 원내대표가 읽고 당 대표는 모른 척하고 나가고 의원들의 얘기를 존중한다 잘 들었다 이 정도 내는 결의문이 과연 국민의힘의 결의문인지 국민의힘의 전체의 총의인지 묻지 않을 수 없습니다.



▷ 주영진 앵커: 민주당 이기헌 의원이 정말로 국민의힘이 비상계엄이 잘못됐다고 이야기를 한다면 어제처럼 하는 그런 송구한 사과가 아니라 윤석열 전 대통령에 대해서 법정 최고형 선고하는 데 찬성해야 한다 국민의힘이, 그리고 탄핵 반대했던 탄핵 정국에서 탄핵을 반대했던 또 처음에 표결에 반대했던 이런 부분에 대해서도 분명히 사과하고 당내 그 과정을 진두지휘했다는 그런 지적을 받고 있는 의원들에 대해서는 당내 징계 절차가 있어야 한다, 그리고 탄핵 반대 당론도 철회해야 한다라고 이야기를 했는데 김소희 의원님 생각은 어떻습니까. 어제 그 결의문에 탄핵에 대한 이야기가 빠졌어요.



▶ 김소희 의원: 그래서 그거는 그 이후에 액션으로 원래는 결의문을 작성할 때도 의견 수렴을 하는 과정이 좀 길어서 시간이 좀 걸렸던 거고요. 결의문을 띄워놓고 이 문장에 뭐를 더 넣어야 한다 뭐를 더 넣어야 된다 이런 논의들을 많이 하셨어요. 그런데 이제 또 중진 의원들께서 "그럼 우리 오늘 정리 못 한다. 일단 먼저 내보내고 오늘 나왔던 내용들을 그다음에 행동으로 보여주자" 이렇게 정리를 했던 거였거든요.



▷ 주영진 앵커: 이른바 의원들이 다 찬성하는 부분에 그 부분만 결의문에 넣고 일부에 이견이 있는 부분은 다수가 그 주장을 한다고 하더라도 일단 앞으로 우리가 액션 행동의 영역으로 미뤄두자.



▶ 김소희 의원: 미뤄두자는 건 아니고 어제는 또 의원들 실은 장동혁 대표는 그간에 다른 노선을 보였기 때문에 그 상황에서 답을 할 수 없을 거라고 저는 예상을 했고 그렇게 안 했던 것도 사실이고 그래서 의원들의 뜻은 이렇다라는 걸 의원의 총의를 모은 거잖아요. 그렇기 때문에 원내대표가 읽는 게 저는 맞다고 생각했고 당 대표는 최고위원을 통해서 이 모습들을 액션으로 취해야 한다고 생각합니다. 그다음 단계의 액션, 그래서 말씀 주셨던 것처럼 저희가 사과는 그 전에 비대위원장 당 대표 다 계속 했었어요. 그런데 국민들이 만족스럽지 않다고 하면 저희는 앞으로도 사과를 계속할 예정입니다.



그런데 사과는 계속하되 말씀드렸던 것처럼 사형이냐 무기징역이냐 이 부분은 사법부의 판단이지만 저는 이미 사회적으로 충분한 심판을 받았다고 생각하고 다만 저희가 문제가 뭐였냐 하면 장 대표가 무기징역 선고 이후에 나온 그 메시지가 문제였다고 생각하고 그 메시지 부분에 대해서 많은 의원님들이 우려의 목소리를 표했기 때문에 어제와 같은 성토의 결과물이 나왔다고 생각합니다. 그거는 거의 윤석열 변호인 같은 메시지를 내셨잖아요. 그러면 안 된다는 거고 그건 이미 민심과 괴리된다는 메시지를 어제 좀 많이 주셨습니다. 그 부분에 대해서는 우리는 절대 반대한다, 그래서 이거를 민심이 받아들일 때까지 설득하는 과정은 액션으로 보여줘야 할 것 같고 말씀 주셨던 탄핵 당론에서 빼낸 부분들은 그거는 좀 논의를 해야 되겠지만 저는 그거는 반드시 필요하다고 생각합니다. 그래서 그렇게 해야 또 민심하고 저희가 좀 가까워질 수 있지 않을까 해서 그걸 설득하는 과정이 앞으로 있을 의총에서 벌어져야 할 내용 아닌가 싶습니다.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 국민의힘이 사실은 약간 내부적으로 혼란이 빚어진 게 계엄은 잘못됐다라고 하는 이야기를 처음부터 하기는 했는데 그 잘못된 계엄과 관련해서 바로 이어지는 탄핵, 탄핵에는 반대한다는 당론 이 부분이 뭔가 모순적으로 비춰지면서 국민들의 마음을 얻지 못한 것 아닌가.



▶ 김소희 의원: 저희가 박근혜 탄핵을 한 번 겪었기 때문에 탄핵 이후에 저희가 그 내홍을 봉합하는 데 굉장히 시간이 많이 걸리기 때문에 그렇게 빠르게 탄핵을 했었어야 되냐 하는 나름의 정치적인 계산들을 하셨던 부분들 의견이 약간 살짝 다를 수도 있다고 생각합니다. 그런 부분에 대한 마음의 정리를 할 시간이 필요한 거죠.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 탄핵 정국을 좀 길게 끌어서 시간을 충분히 줘서 대통령 선거와 관련한 어떤 변수를 좀 더 극대화하는 그런 부분들이 내부에는 있었겠죠.



▶ 김소희 의원: 질서 있는 하야 이런 것도 저희가 얘기했었잖아요.



▶ 이기헌 의원: 그거는 한동훈 대표가 이미 얘기했던 부분이 처음에는 약속했다가 일주일 만에 태도를 돌변해서 가겠다라고 얘기했기 때문에 그건 이미 나왔던 부분이고요.



▷ 주영진 앵커: 그렇죠. 간단하게 김소희 의원님 처음 입당할 때 국민의힘하고 지금 국민의힘 당이 달라도 너무 많이 달라진 것 같습니까. 어떻습니까.



▶ 김소희 의원: 너무 많이 달라졌죠.



▷ 주영진 앵커: 좀 후회하십니까.



▶ 김소희 의원: 아니 그런데 이 보수는 필요하다고 생각합니다. 저희가 건강한 보수가 돼야지 민주당도 이렇게 위헌적인 사법 3법 이런 거 안 하지 않겠습니까. 저희가 지금 지리멸렬하니까 이제 막 이상한 행동들을 많이 하시잖아요. 그래서 보수가 건강해지는 시초를 마련했다고 저는 어제는 계기를 마련했다고 해서 어제 의총이 저는 WBC 8강 진출만큼 좋았습니다.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 김소희 의원님 또 웃기 시작하셨고요. 최선호 위원 궁금한 게 장동혁 대표는 지난번에 윤석열 전 대통령이 무기징역 선고받은 다음 날도 송언석 원내대표는 사과를 했는데 장동혁 대표는 무죄 추정의 원칙 이런 얘기를 했단 말이에요.



▶ 최선호 논설위원: 1심일 뿐이다.



▷ 주영진 앵커: 그런데 이게 어제 결의문은 그냥 가만히 있었고 의원들의 뜻을 존중한다는 입장을 밝혔어요. 그 과정에서 혹시 무슨 일이 있었던 겁니까. 남양주 회동 이런 기사도 있던데.



▶ 최선호 논설위원: 중앙일보 단독 기사로 나온 건데 남양주에서 장동혁 대표 그리고 김민수, 조광한, 신동욱 최고 그 외에 정점식 뭐 이렇게 8명이 모여서 소주를 마시면서 이걸 사전에 일종의 정치권의 말로 가르마를 탔다 이런 얘기가 있는 거죠. 그러니까 그 자리에서 장동혁 대표는 이런 입장이 나가면 일부 당원들이 좀 상처를 받는 거 아니냐라는 우려를 했고 여기에 대해서 송언석 대표는 지금 선거 치르려면 상처가 있더라도 이 정도는 가야 한다라고 해서 이게 일종의 최대 공약수로 모아진 게 이 결의문 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 글쎄요, 이제 윤석열의 정치적 복귀에 반대한다고 그랬는데 재판 결과는 봐야 되겠습니다마는 윤석열 전 대통령은 당분간 감옥에 계속 있을 사람인데 정치적으로 복귀하기에 반대한다는 게 좀 뭔가 아귀가 안 맞는 듯한 그런 느낌이 있지 않습니까.



그래서 좀 이 부분은 지금 마침표가 찍힌 것 같지는 않습니다. 그러니까 뭐냐 하면 장동혁 대표의 마지막 공식 발언은 2월 20일 발언이 지금 현재 마지막 공식 발언입니다. "저륜을 주장하는 세력과 절연해야 한다" 이게 마지막 발언이거든요. 그리고 그 이후에는 아까 보신 대로 수석대변인이 입장을 밝힐 거다, 총의를 존중한다 이 상태로 지금 지나가고 있는데 어제 결의문이 마침표가 찍히려면 최고위원회든 어떤 형태로든 간에 장동혁 대표가 나서서 2월 20일 발언 어떻게 할 건지 그리고 거기서 나왔던 한동훈 제명과 그 이후로 계속됐던 그런 당 내분 사태 어떻게 할 건지 이런 기타 등등에 대해서 후속 조치를 해야 일단 그 결의안에 대해서 마침표는 찍히는 거 아닌가 이런 평가들이 나오는 겁니다.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 어제 의원총회 결의가 국민의힘의 진정한 뜻 진의로 국민에게 받아들여지기 위해서는 후속 조치가 필요하고 구체적인 액션 행동이 있어야 한다 이 얘기까지는 있는데 그게 구체적으로 무엇인지는 좀 조금 이따가 이야기해 보기로 하고요. 그러면 이른바 강성 당원 일부에서는 또 민주당에서는 당연히 극우 유튜버 또 윤석열 어게인을 주장하는 그런 분들이죠. 고성국 씨, 전한길 씨 어제 국민의힘 의원총회 결의문과 관련해서 이 두 사람 상당히 국민의힘을 지지하는 사람들 입장에서는 이 두 사람의 뜻도 상당히 궁금하고 어떤 이야기를 했을까 어떤 반응을 보였을까 이런 생각을 하실 것 같은데 저희가 차례로 한번 들려드리겠습니다. 고성국 씨와 전한길 씨 얘기 한번 들어보시죠.



▷ 주영진 앵커: 장동혁 대표가 전한길 씨와 만났는지는 아직 알려지는 않았죠. 오늘 만나자고.



▶ 김소희 의원: 안 만나실 거예요. 안 만나시겠죠.



▷ 주영진 앵커: 그렇게 생각하십니까.



▶ 김소희 의원: 개인적으로는 싫어하실 거라고 생각합니다.



▶ 최선호 논설위원: 그런데 이제 문제가 지난달에 비슷한 상황이 있었어요. 지난달에 장동혁 대표가 한동훈 전 대표 제명하는 한 직후에 열린 의총에서 계엄 반대한다 그리고 윤어게인에 반대한다는 말을 했다고 대변인이 나와서 밝혔지 않습니까. 그때 전한길 씨가 똑같은 얘기를 했어요. 그러자 김민수 최고가 가서 이야기했고 결국 나온 게 뭡니까 이게 다 선거 전략이래라고 어떻게 보면 내심을 다 드러냈던 거 아닙니까. 그러니까 지금도 고성국 씨가 조금 전에 보신 유튜브에 나와서 뭐라고 그랬냐 하면 "장동혁 대표는 윤어게인과 함께 간다라는 생각에는 확고하다. 다 전략적인 선택일 뿐이다" 이렇게 말을 했거든요. 그래서 지금 이 부분을 지켜보는 겁니다. 과연 그때하고 똑같, 그때가 발연기로 모든 내심을 다 드러내는 거였다라면 이번에는 그냥 조금 더 세련된 연기를 하는 거 아니야 이런 의심들을 하면서 계속 사람들이 지켜보는 거죠.



▷ 주영진 앵커: 고성국, 전한길 씨가 국민의힘 쪽에 빅스피커다 이런 이야기를 사람들이 하고.



▶ 김소희 의원: 너무 불쾌하죠.



▷ 주영진 앵커: 불쾌하십니까.



▶ 김소희 의원: 너무 불쾌하죠. 저는 이런 방송을 실은 보지는 않아요. 방송에 틀어주셨기 때문에 저는 봤는데 전한길 씨든 고성국은 황교안 대표랑 예전에 같이 하시다가 황교안 대표 저 모양까지 만드신 분이고 지금은 또 이제 숙주를 장동혁 대표 찾아가셨고 온 분인데 저희 의원님들 중에 고성국, 전한길 이름 올리는 거 진짜 불쾌해하시고요. 이게 공중파 뉴스에 다뤄지는 것 역시도 저는 이해할 수 없는 상황입니다.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 적극적으로 김소희 의원님 의견도 저희가.



▶ 김소희 의원: 전한길 씨가 당을 만드시면 빨리 윤어게인 하는 분들 그쪽으로 가셨으면 좋겠습니다.



▷ 주영진 앵커: 그런데 김소희 위원님 지금 그렇게 말씀하셨는데 김소희 위원님 그 하신 말씀을 장동혁 대표가 했다고 한다면 이런 일도 없었을 거 아니에요.



▶ 김소희 의원: 그러셨겠죠. 그런데 이제 초반에는 저 지지 세력들을 얻고 당 대표가 되셨잖아요. 그런데 어제 저희가 의총에 나왔던 의견 중에 하나 저희가 또 유의하게 들어가야 할 부분이 탄핵을 하는 과정에서 당원들과 의원들과의 생각 정리를 잘 못한 부분도 있다. 이 당원들한테 윤어게인이 얼마나 잘못된 부분인지 이게 판결 이후에 얼마나 우리의 헌법적 가치를 훼손한 분인지에 대해서 당원들을 교육해야 할 책임도 있었는데 우리가 그걸 놓쳤다. 그래서 지금 당원들 내부에서도 실은 많이 분열이 됐고 만약에 이런 당원들이 있다면 우리는 이런 당원들을 떨쳐내고 아니면 이쪽으로 넘어올 사람들은 교육을 시켜서 다시 당원들의 재교육이 필요하다 이런 의견들도 나왔습니다.



그래서 그런 부분에 대한 초반에 이렇게 좀 생각이 정리되지 않은 지지자분들을 통해서 됐기 때문에 한동안 그런 걸 좀 유지하시지 않았을까 싶은데 앞으로 장동혁 대표가 계속 정치를 하시려면 계속 저 지지층에서 기대해서 정치를 하실 수는 없다고 생각합니다. 그래서 저희가 어제 이런 결의문을 만들어 드리고 룸을 만들어드린다면 장동혁 대표도 "새로운 결정을 1도씩 움직이겠다"고 하셨으니까 움직이는 계기로 삼으시면 어떨까 그렇게 제안을 드려봅니다.



▷ 주영진 앵커: 민주당 입장에서도 국민의힘이 지방선거 앞두고 어떻게 바뀔 것이냐. 정말로 새롭게 탈바꿈하고 그렇게 국민에게 다가선다는 모습으로 비춰진다면 민주당도 좀 긴장을 해야 될 것 아니겠습니까.



▶ 이기헌 의원: 그렇습니다.



▷ 주영진 앵커: 적어도 어제 의원총회와 오늘 현재까지 상황을 봤을 때 국민의힘의 의원총회 결의문만으로는 변화의 의지를 읽을 수 없다고 말씀하신 것 같아요.



▶ 이기헌 의원: 전혀 읽을 수 없고요. 김소희 의원님의 이 희망 사항이 실현됐으면 좋겠는데 그렇게 되지 않을 것 같다는 느낌이 있습니다.



▷ 주영진 앵커: 김소희 의원님 말씀이 장동혁 대표 입에서 나왔다고 한다면 완전히 무게가 달랐겠죠.



▶ 이기헌 의원: 장동혁 대표의 발언도 없었고 저는 국민의힘이 이번 지방선거를 앞두고 의원 총회에서 이런 결의문으로 당의 노선 전체를 크게 변화시킨다고 한다면 저는 이번에 해야 할 것이 몇 가지 있다고 생각합니다. 이번 지방선거에 나와 있는 후보들 중에 윤석열과 거의 동체로 움직였던 후보들이 있습니다. 예를 하나 들자고 하면 충북에 나와 있는 윤갑근 변호사, 윤석열의 변호인이었고 전한길 고성국 씨하고 못지않은 보수적 인사인데 이분이 지금 유력하게 지금 충북도지사 후보로 나와 있습니다. 그리고 얼마 전에 며칠 전이죠. 윤석열이 나가서 "싸워서 이겨"라고 윤갑근을 격려했어요. 이런 후보가 지금 윤석열 어게인을 외치면서 충북도지사 후보라고 하는 막중한 공직자 후보로서 지금 국민의힘의 심판을 기다리고 있습니다. 저는 만약에 국민의힘에서 이런 결의문이 내용적으로 그리고 국민들에게 호소력을 가지려면 윤갑근 후보 같은 경우에는 후보 자격을 박탈해야죠.



저는 이런 후보가 자당의 후보로서 나와서 윤어게인을 외치고 있는 정당에서 윤석열과의 절연을 외치고 의원총회에서 결의문 정도를 읽었다, 이거 국민들이 누가 이해할까 하는 생각을 갖습니다. 저는 행동이 더 중요하다고 생각하고 계속 얘기하는데 남양주 회동에서 "선거 이렇게 해서 선거 못 치른다" 이 얘기를 원내대표가 얘기했다고 하는데 선거 치르려고 지금 윤 절연 얘기하는 겁니까. 저는 이렇게 하는 건 진정성이 없다고 생각합니다. 아까도 말씀드렸습니다만 80여 일 남은 지방선거에서 이제 선거에서 거의 이제 패배가 국민들에 의해서 여론조사에서 보면 많이 불리해지니까 이제 와서 이렇게 허겁지겁 대표도 동의하지 않는 결의문을 의원총회에서 허겁지겁 만들어서 낭독하고 그것을 실현할 의지는 보이지 않고 그것에 반대하는 후보들이 전국 각지에서 후보들로 뛰고 있는 저희 지역에만 해도 상대당 후보이지만 지방의원 후보들이 이런 얘기하시는 분들이 많아요. 이런 분들에 대해서 후보 자격을 계속 유지한다고 하면 과연 국민의힘이 바뀐 건가요, 노선을 바꾼 건가요. 동의하기 어렵습니다.



▷ 주영진 앵커: 알겠습니다. 전반적으로 지금 보면 김소희 의원님께 지금 질문을 바로 그 부분을 드리려고 하는데요. 오늘 조간신문 제가 사설을 쭉 읽어봤어요. [한겨레] 만시지탄 국민의힘 절윤 선언 실천으로 이어져야. [경향신문] 윤석열 복귀 반대 국민의힘 의총이 진정성 있으려면... 제목은 그렇게 되어 있고 내용을 보니까 당내 극우 인사 또 이런 극우 인사들의 발언을 묵인한 용인한 당 지도부 책임 단호하게 물어야. 그리고 장 대표부터 그릇된 노선 통절하게 반성하고 행동으로 보여야 한다 얘기했고요. [한국일보] 대통합 의지 국민의힘 결의문 문제는 장동혁 실행. [중앙일보] 절윤 선언한 국민의힘 선거용 꼼수로 끝나서는 안 된다. [동아일보] 송언석이 낭독한 윤어게인 반대 결의문 장동혁이 지킬지가 관건. [조선일보] 국힘 윤어게인 반대 결의 채택 당 정상화 계기로. 조선일보가 가장 온건하게 제목을 쓴 것 같기는 한데.



▶ 이기헌 의원: 기대를 많이 하셨네요. 기대를 많이 하셨어요.



▷ 주영진 앵커: 그러면 구체적인 행동 뭡니까. 한동훈 전 대표, 배현진 의원, 김종혁 전 최고위원 제명 없던 일로 하자 원상복구 시키자 앞으로도 그런 제명 징계는 하지 말자 이런 얘기, 그리고 아까 잠깐 언급하셨는데 여의도연구원 부원장 그리고 미디어 대변인 일부 또 이런 사람들 당직에서.



▶ 김소희 의원: 인사 조치.



▷ 주영진 앵커: 물러나도록 하자 이게 필요하다고 보세요.



▶ 김소희 의원: 윤리위원장 어쨌든 배현진 의원 건은 법원에서도 판결이 났고 윤리위가 잘못한 건 사실이잖아요. 이런 부분에 있어서 윤리위원장은 인사 조치를 해야 한다는 게 의원님들 다수의 생각이고 그걸 결정해 주시는 게 당 대표니까 그런 액션들을 통해서 또 보여줄 수 있다고 생각합니다. 그리고 어제 의총에서도 의원님들께서 말씀 주셨는데 우리가 선거에 이기려면 "지금 민주당 봐라. 우리 쪽 편도 다 끌어서 선거를 하고 있는데 우리는 왜 우리의 편도 내치냐" 뺄셈 정치 하지 말고 그래서 그런 차원에서 한동훈 대표 제명을 철회하고 한동훈 대표도 받아들이고 이준석과의 연대도 꾀하고 이런 제안들을 주셨습니다.



그거는 추가적인 논의가 좀 필요하겠지만 의총에서 논의가 필요하겠지만 그런 의견도 나왔다는 말씀을 드리고 그래서 순차적으로 좀 해야 할 것 같고 말씀 주셨던 공천 관련해서는 저희가 지금까지 당 노선이 정리가 안 되지 않았습니까. 그래서 저희가 대안과 미래에서 꾸준하게 당 노선을 정리해 달라 그런데 안 될 줄 알고 포기하고 있다가 어제 극적으로 당 노선이 정리됐습니다. 그러면 당 노선이 이렇게 정리됐으니까 거기에 맞춰서 윤어게인에 해당되는 사람들은 공천하지 말아야죠. 그거를 이정현 공천위원장은 실행을 해야 한다고 생각을 하고요. 그게 지금까지 이정현 공천위원장이 그런 부분은 안 하시고 약간 복면가왕 이렇게 약간 어떻게 쇼를 만들까 이런 말씀을 좀 하셨어서.



▷ 주영진 앵커: 복면가왕.



▶ 김소희 의원: 그런 이제 클린 공천에 맞는 그리고 윤어게인이 아닌 분들을 하는 공천을 하는 모습으로써 저희가 좀 진정성을 얻어야 할 것 같고 저희가 지방선거가 매우 어렵다는 것 너무 잘 알고 있습니다. 선거를 앞두고 쇼하는 거 아니냐 이런 비판에 대해서도 저희는 수긍을 하고 있고 앞으로 저희가 앞으로 있을 총선도 있고 대선도 있고 향후에 선거에 대비하기 위해서 우리가 이쯤에서 마무리하지 않으면 정말 큰일 난다라는 절박함이 있었기 때문에 이런 결의문이 나왔던 거고요. 그다음 액션은 지방선거뿐만 아니라 그 이후의 행동들을 위해서 만들어진 거라고 해석해 주시면 좋겠습니다. 국민의 감동을 받아야죠.



▷ 주영진 앵커: 국민들을 감동시킬 수 있는 그런 정치를 해야겠죠. 그래야 또 표심도 얻을 텐데 어제 국민의힘 의원총회 결의문을 가능하게 만든 사람 가운데 한 명이겠죠. 오세훈 서울시장, 공천 마감 시한 안에 공천 신청을 하지 않고 당의 노선 변화를 요구했었고 그 결과 의원총회가 열려서 결의문이 나왔습니다. 그러면 오세훈 서울시장은 어제 의원총회 결의문에 대해서 어떤 반응을 보였는지 여러분 궁금하시죠.



▷ 주영진 앵커: 최선호 위원 오세훈 서울시장이 공천을 신청하고 경선에 참여한다 이렇게 볼 수 있을까요 아니면 행동까지 보고 결정하겠다일까요.



▶ 최선호 논설위원: 일단 공식적으로 말한 것은 결의문이 실천되는 과정을 지켜보면서라고 돼 있고 결의문이 실천되는 과정은 앞서서 쭉 말씀하신 대로 2월 20일 자신의 발언을 어떻게 주워 담는 형태의 발언을, 새로운 발언을 하는지 그리고 한동훈 전 대표 제명 건과 여러 가지 당내 인사 문제 어떻게 하는지 그리고 무엇보다도 아마 많은 사람들은 당 바깥에 있는 어떤 전한길 씨라든지 이런 세력들로부터 이야기를 그러면 어떻게 선을 그으면서 나가는지 이런 걸 다 지켜보면서 하겠다는 것 같은데 오세훈 시장은 어찌 보면 이번 상황에서 당내에서 오세훈 파워는 확실하게 확인을 했어요. 오세훈 시장이 후보 등록을 안 하면서 그렇게 움직이지 않던 국민의힘 중진들까지 나서서 다 발언하고 일단 노선 변경이 됐기 때문에 소기의 성과를 거뒀다. 그런데 기다렸다는 듯이 또 공천 신청하는 건 좀 이상하잖아요. 그래서 아마 이런 상황들을 보면서 결국에는 하지 않을까 이런 예측들이 나오고 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)