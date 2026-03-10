뉴스
[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 대이란 군사 작전 매우 빨리 끝날 것이라며 조기 종전 가능성을 시사한 겁니다. 하지만 이란 이슬람 혁명수비대는 종전을 결정하는 건 미국이 아니라 이란이라며 공격이 계속된다면 단 1리터의 석유 수출도 허용하지 않을 것이라고 반박했습니다.

2. 배럴당 120달러에 육박했던 국제 유가가 트럼프 미국 대통령의 조기 종전 시사 발언과 G7 국가들의 비축유 방출 논의 소식에 80달러대로 떨어졌습니다. 국내 증시도 하루 만에 반등세로 돌아섰습니다.

3. 이재명 대통령은 오늘(10일) 국무회의에서 중동 위기 상황으로 주한미군 무기가 국외로 반출된다고 해도 대북 억지 전략에 장애가 생기지는 않는다고 말했습니다. 물가 안정을 위한 석유 최고가격제 시행과 소비자 직접 지원을 위한 추가 경정예산안 필요성도 언급했습니다.

4. 하도급 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하는 내용을 담은, 이른바 노란봉투법이 오늘부터 본격적으로 시행됩니다. 파업 등 쟁의 행위에 대한 기업의 과도한 손해배상 청구도 제한되는 등 노사 관계에 적지 않은 변화가 예상됩니다.
