뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '절윤선언'에 충격 받은 전한길…"장동혁 만나자!" 극대노 엄포

신정은 기자
작성 2026.03.10 14:23 조회수
PIP 닫기
국민의힘이 윤석열 전 대통령과 '절연' 의지를 담은 결의문을 채택하자, 극우 유튜버 전한길 씨가 강하게 반발하며 분노했습니다.

전 씨는 자신의 유튜브 채널에서 "오늘부로 국민의힘은 이재명 부역자, 더불어중국당 한통속 자폭으로 역사에 기록될 것"이라며 날을 세워 비판했습니다.

전 씨는 "장동혁 대표가 국민의힘 대표가 될 수 있었던 데에는 내 역할도 컸다"고 주장하며 "장 대표가 국민의힘 의원 106명과 함께 '절윤'을 선언한다면 지지할 수 없다"고 엄포를 놨습니다.

전 씨는 직접 장 대표로부터 입장을 듣고 싶다며 만남을 촉구하기도 했습니다.

국민의힘은 어제 국회에서 의원총회를 열고 3시간 넘게 토론을 진행한 뒤 결의문을 채택했습니다.

결의문에는 12·3 비상계엄 사태에 대한 사과와 함께 윤석열 전 대통령의 정치 복귀에 반대한다는 내용이 담겼습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대합니다.대한민국도, 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없습니다.] 국민의힘이 지방선거를 앞두고 사실상 '윤 어게인' 세력과 절연을 선언한 건데 장 대표는 '의원들의 총의를 존중한다'고 말한 것으로 전해졌습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지