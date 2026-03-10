생리대 모든 여성에 무상 제공…'공공 생리대 그냥 드림' 시범 사업

▲ 지난달 19일 서울 용산구 이마트 용산점에서 생리대 50여 종이 5천 원 균일가에 판매되고 있다

값비싼 가격으로 논란이 된 생리용품 문제를 해결하기 위해 정부가 소득 수준과 상관없이 생리대가 필요한 모든 여성에게 생리대를 지원하는 사업을 추진합니다.성평등가족부는 오늘(10일) 열린 국무회의에서 이러한 내용의 생리용품 지원 확대 방안을 보고했습니다.성평등부는 7∼12월 생리대가 필요한 모든 여성에게 생리대를 무상으로 제공하는 가칭 '공공생리대 드림 시범사업'을 추진합니다.공공시설에 무료자판기를 비치해 생리대를 직접 지원하는 식이며, 시범사업 대상 지역은 인구규모·산업현황·생활패턴 특성을 고려해 선정합니다.소요예산은 국비 30억 원 내외입니다.올해는 시범사업에 전액 국비를 지원하고, 내년도 본사업부터는 지방비를 매칭할 예정입니다.9∼24세 취약계층 청소년에게 생리용품을 구입할 수 있는 월 1만 4천 원 상당의 바우처 포인트를 지원하는 기존 사업은 계속 이어갑니다.스토킹·교제폭력 피해자 지원도 강화합니다.온라인 스토킹으로 인해 인터넷상에 배포·게시된 피해자의 인적사항과 사진 삭제를 중앙·지방정부가 지원합니다.스토킹·교제폭력 피해의 재발위험성이 높은 점을 고려해 반복 신고 등 고위험군 피해자를 대상으로 2개월마다 1회씩 모니터링하도록 지침을 마련합니다.교제폭력 피해자를 '스토킹방지법상' 지원 대상으로 포함하는 내용의 개정안 입법도 지원합니다.여전히 낮은 여성 고용률 문제를 해결하기 위해 '생애주기별 경력개발·고용유지' 강화 정책을 실시합니다.청년여성은 초기 경력 설계, 30∼40대는 경력이음 사례관리, 50대 이상 여성은 지역사회 일자리 연계 등 생애주기별 특화프로그램을 제공합니다.신기술·지역산업 직업훈련으로 여성의 노동시장 및 지역 이탈을 방지합니다.디지털·인공지능(AI) 등 산업수요에 기반한 연령대별 직업교육훈련을 제공하고, 지방정부 주도로 훈련과정을 선정·운영해 지역 정주 지원을 강화합니다.여성 경력단절을 막기 위해 임신·육아휴직자의 직장복귀 및 역량강화 등 리보딩(Re-boarding) 프로그램을 지원합니다.성평등하고 가족친화적인 일터 환경을 조성하기 위해 기업 최고경영자(CEO)와 인사담당자 대상으로 성별균형 인사·노무 및 조직문화 개선 관련 교육 및 컨설팅을 지원합니다.가족친화인증기업 확대를 위해 중소기업이 선호하는 세무조사 유예, 근로감독 면제 등 인센티브를 지속 발굴·지원합니다.(사진=연합뉴스)