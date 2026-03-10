뉴스
[날씨] 전국 대부분 공기질 '나쁨'…큰 일교차 주의

SBS 뉴스
작성 2026.03.10 12:41
오늘(10일) 먼지가 말썽입니다.

현재 서울과 경기, 강원과 충북, 호남과 영남 지역에서 미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있습니다.

전날 유입된 국외 먼지와 국내 먼지가 대기 정체로 빠져나가지 못하면서 오늘 대부분 지역에서 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나겠고요.

먼지는 내일까지도 머무를 것으로 보여서 외출하실 때는 미세먼지 차단용 마스크 잘 착용해 주셔야겠습니다.

일교차가 크게 벌어집니다.

오늘 아침 내륙을 중심으로는 영하권의 추위가 나타났는데요.

낮이 되면서 빠르게 기온이 오르겠고 아침과의 일교차 10도 이상 크게 벌어지는 곳들 많겠습니다.

그럼 자세히 지역별 낮 기온을 살펴보겠습니다.

대전의 낮 최고 기온 11도, 광주와 부산은 12도까지 오르겠습니다.

오늘 하늘 자체는 맑게 드러나겠습니다.

낮에 기온이 오르면서 강이나 호수에 얼었던 얼음이 깨질 위험이 있어서 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.

주 후반으로 가면서 낮 기온 두 자릿수까지 오르는 등 온화하겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
