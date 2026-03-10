'결의문 채택' 국민의힘, 지방선거 공천 면접 시작

<앵커>



어제(9일) '절윤'을 포함한 내용의 결의문을 채택했던 국민의힘이 본격적인 지방선거 체제로 전환하는 분위기입니다. 국민의힘 공천관리위원회는 오늘부터 광역단체장 공천 신청자들의 면접 심사를 시작했습니다.



손형안 기자의 보도입니다.



<기자>



송언석 원내대표는 오늘 오전 열린 국민의힘 원내대책회의에서 "과거를 뒤로하고 미래로 나아가야 한다"고 말했습니다.



어제 소속 의원 일동 명의로 12.3 비상계엄에 대해 사과하고 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀에 반대하는 결의문을 채택한 데 이어, 오늘부터 오는 6월 지방선거에 당력을 모으겠단 뜻으로 풀이됩니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 나라의 미래를 걱정하는 모든 국민들을 하나로 결집시켜 6.3지방선거에서 승리하고, 이재명 정권의 독주를 견제할 수 있도록….]



국민의힘 공천관리위원회는 오늘부터 광역단체장 공천 신청자들의 면접 심사에 착수했습니다.



당의 노선 전환을 요구하며 '공천 미신청'이란 강수를 뒀던 오세훈 서울시장이 아직 공천을 신청하지 않은 가운데, 이정현 공천관리위원장은 후보자들이 추가로 공천을 신청한다면 등록이 가능하다고 거듭 밝혔습니다.



[이정현/국민의힘 공천관리위원장 : 추가 접수는 가능하게 되어 있고 활짝 열려 있습니다. 더 좋은 후보가 있다면 또 여러 방법을 통해서 모실 수도 있는 것이고….]



국민의힘 공천관리위원회는 오늘 대구를 시작으로 서울과 대전, 세종, 경기 지역의 6.3 지방선거 공천 신청자들의 면접 심사를 진행하고 있습니다.



오 시장은 어제 당의 결의문 채택을 긍정적으로 평가한 만큼 추가 공모가 결정되면 그때 공천을 신청할 가능성이 커 보입니다.



민주당은 어제 국민의힘의 결의문에 대해 "지방선거라는 눈앞의 위기를 타개하기 위한 미봉책에 불과하다"고 비판했습니다.



