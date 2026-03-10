뉴스
"주한미군 무기 반출돼도 대북억지 장애 안 생겨"…추경 필요성도 언급

강청완 기자
<앵커>

이재명 대통령이 국무회의에서 중동 위기 상황으로 주한미군 무기가 국외로 반출돼도 대북억지전략에는 장애가 생기지 않는다고 말했습니다. 물가안정을 위한 석유 최고가격제 시행과 소비자 직접 지원을 위한 추경 필요성도 언급했습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

국무회의를 주재한 이재명 대통령은 중동 지역 긴장 심화로 인한 경제, 안보 등 여러 분야 상황을 점검했습니다.

특히 최근 이란 전쟁 격화로 인한 주한미군 포대나 방공무기 국외 반출이 논란이 되고 있다면서 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : (주한미군이) 일부 방공무기를 반출하는 것에 대해서 우리는 반대 의견을 내고는 있지만 또 우리 의견대로 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실입니다.]

이 대통령은 다만 주한미군 전력 반출이 이뤄진다고 해서 우리 국가 방위에 대해 우려할 상황은 아니라고 선을 그었습니다.

[이재명 대통령 : 우리 대북 억지 전략에 무슨 장애가 심하게 생기거나 그러느냐라고 묻는다면 저는 전적으로 그렇지 않다고 말씀드릴 수 있습니다.]

이 대통령은 또 중동 위기로 인한 경제 여파와 관련해 석유 최고가격제 집행과 소비자 직접 지원, 추가적 금융, 재정 지원도 속도감 있게 검토해야 한다고 말했습니다.

그러면서 소비자 지원을 위한 추가경정예산 추진을 공식화했습니다.

[이재명 대통령 : 결국 그런데 소비자가 직접 지원을 하려면 추경을 해야 되는 거잖아요. 일이 많기는 하겠지만 잘 준비해 주시고요.]

이 대통령은 또 중동에 남아 있는 교민의 안전 문제와 관련해 "전세기 추가 투입을 포함해 필요하면 군용기 활용 방안도 적극 검토해야 한다"면서 "안전한 인접 국가로의 육로 이동도 서둘러주기 바란다"고 지시했습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남 일)
