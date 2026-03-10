이 대통령 "담합 등엔 엄청난 과징금…회사 망하는 수 있어"

▲ 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 기업들이 부정 담합이나 불공정 거래 등 불법 시장 교란 행위를 높은 금액의 과징금 부과와 신고 포상금 제도를 통해 바로 잡겠다며, "실제로 앞으로 회사가 망하는 수가 있다"고 경고했습니다.이 대통령은 오늘(10일), 국무회의에서 그동안 우리나라 산업 경제가 담합과 폭리, 독·과점 지위 남용과 같은 불법행위가 관행화됐었다고 지적하며, "최소한 우리 정부 내에서는 그런 행위를 통해 돈 번다는 생각을 아예 안 하는 게 좋을 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 주병기 공정거래위원장의 정유사 및 주유소 담합 정황에 따른 현장조사 내용 보고를 받은 뒤, 강력한 과징금 제도와 '무제한 포상금' 준비 상황을 짚었습니다.공정위는 기업 부정행위 신고자에 과징금의 10%까지 액수 상한 없이 포상금을 주는 제도를 준비하고 있습니다.이 대통령은 그러면서, "엄청난 과징금 부과와 10%의 포상금이 주어지면 신고를 막을 길이 없을 것"이라며, "불공정 부정 거래를 통해 이익을 얻겠다는 생각은 아예 버려야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)