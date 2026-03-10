뮤지컬 '뱀프X헌터' 제작사, 생명 살리는 '헌혈증 320매' 기부

지난 2025년 12월 28일 막을 내린 뮤지컬 '뱀프X헌터'의 제작사 (주)콘텐츠플래닝 측은 '헌혈증 기부 할인' 프로모션을 통해 관객들로부터 기부받은 헌혈증과 제작사 직원들의 기부분을 포함한 총 320매를 한국백혈병어린이재단에 전달했다고 밝혔다.
기부된 헌혈증은 백혈병 환아들의 치료 과정에서 필요한 수혈 비용 지원에 사용될 예정이다. 해당 공연에서 진행되었던 '헌혈증 기부 할인'은 헌혈증을 기부하면 할인된 가격으로 공연 티켓을 구매할 수 있는 참여형 프로모션으로, 헌혈 문화에 대한 관심을 높이고 혈액 기부의 중요성에 대한 인식을 확산하기 위해 기획됐다.
특히 작품 속 '뱀파이어' 캐릭터 설정에서 착안해 '피'라는 상징적 이미지를 긍정적인 기부 메시지로 확장, 관객들이 공연 관람과 동시에 사회적 가치에 동참할 수 있도록 한 점이 눈길을 끌었다.
(주)콘텐츠플래닝 노재환 대표는 "극 중 캐릭터인 '류진'과 '준홍'이 서로에게 버팀목이 되어주었듯이, 소중한 발걸음으로 극장을 찾아와 주시는 관객분들께서 기부해 주신 헌혈증 역시 누군가의 삶을 지탱해 주는 힘이 되기를 바란다"며 "공연을 진행하면서 예술이 사회와 어떻게 연결될 수 있을지 늘 고민해 왔는데, 관객분들의 따뜻한 참여 덕분에 의미 있는 나눔을 실천할 수 있었다. 최근 혈액 수급이 원활하지 않다는 소식을 접했다. 이번 기부가 조금이나마 작은 힘이 되기를 바란다"고 전했다.
한편 ㈜콘텐츠플래닝은 뮤지컬 <두 낫 디스터브>, <후크>, <난설>, 연극 <언체인>, <돌아서서 떠나라>, 콘서트 <제1회 콘텐츠플래닝 콘서트-노댚의 보석상자: 일로 만난 사이, 현승일콘>, 리딩 공연 등의 작품을 선보이며 제작/기획력을 인정받고, 신진 창작자 및 배우, 스태프와의 협업을 통해 창작 공연의 지속적인 기획 및 제작에 핵심 역량을 투입하여 창작 콘텐츠 개발에 보다 힘쓰는 등 끊임없이 다양한 레퍼토리를 개발하고 있다. 또한 아시아 시장을 넘어 유럽과 미국 공연시장에 보다 영향력 있는 공연제작사로 성장하기 위한 계획 중에 있다.
또한 현재 대학로 콘텐츠박스에서 오픈런으로 공연 중인 연극 <쉬어매드니스>와 오는 3월 29일(일)까지 대학로 JS아트홀에서 공연되는 연극 <엘시노어>를 선보이고 있으며, 2026 하반기 공연 라인업 공개를 앞두고 있다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
