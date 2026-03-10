뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

윤 재판 미루기로…이태원특조위, 구치소 찾아 청문회 출석 설득

제희원 기자
작성 2026.03.10 11:07 조회수
윤 재판 미루기로…이태원특조위, 구치소 찾아 청문회 출석 설득
▲ 위은진 이태원참사 청문회 준비단장(가운데)이 10일 경기도 의왕 서울구치소 앞에서 윤석열 전 대통령과의 면담이 불발된 뒤 브리핑을 하고 있다.

오는 12일부터 이틀간 열리는 이태원 참사 청문회와 관련해 법원이 윤 전 대통령이 청문회에 참석할 수 있도록 재판 일정을 조정하기로 했습니다.

10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회는 '평양 무인기 의혹'을 심리하는 서울중앙지법 형사합의36부가 윤 전 대통령의 공판 기일을 조정해달라는 특조위 측 요청을 수용했다고 밝혔습니다.

특조위는 이에 따라 윤 전 대통령은 청문회 이틀 차인 13일 출석이 가능한 상황이라고 밝혔습니다.

윤 전 대통령은 그동안 재판 일정과 겹친다는 이유로 청문회 증인 출석을 거부해왔습니다.

특조위는 오늘(10일) 오전 윤 전 대통령이 수용된 서울구치소를 직접 찾아 청문회 출석을 요구했지만, 윤 전 대통령 측은 특조위 면담을 거부했습니다.

특조위는 윤 전 대통령이 참사 당시 국정 최고 책임자로서 상황 인지 시점과 이후 조치 등을 확인하기 위한 필수 증인인 만큼, 청문회에서 반드시 진술 청취가 필요하다는 입장입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지