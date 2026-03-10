"3만 6500% 살인 이율에 서민 피눈물"…불법 대부업 일당 검거

▲ 제주 서부경찰서

급전이 필요한 서민을 상대로 고금리 불법 대출 이자를 챙긴 대부업 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다.제주서부경찰서는 대부업법 위반, 채권추심법 위반 등 혐의로 불법 사금융 조직 총책 30대 A 씨 등 10명을 검거하고, 이 중 A 씨 등 3명을 구속 송치했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.나머지 자금 세탁책 등 7명은 불구속 송치했습니다.A 씨 등은 지난 2025년 6월 4일부터 2026년 2월 6일까지 경기도와 강원도 모처에 불법사금융 사무실을 차려놓고 급전이 필요한 402명에게 불법 대부·추심한 혐의를 받습니다.이들은 피해자 402명에게 875차례에 1억 9천만 원을 빌려주고 41%∼3만 6천500%의 연 이자율을 적용해 2억 원의 부당 이자를 챙겼습니다.이들은 대출 당시 피해자들에게 대부 계약서를 작성하게 한 뒤 사진을 찍어 전송하게 하고, 신상정보를 확인할 수 있는 주민등록등본과 신분증사진·휴대전화번호 등을 미리 확보한 뒤 돈을 변제하지 않으면 피해자는 물론 가족과 주변 지인들에게 빚을 갚을 것을 독촉하는 등 채무자를 협박했습니다.이들은 피해자 B 씨에게 총 4차례에 걸쳐 100만 원을 빌려주고 6∼7일 뒤 연 이자율 4천953%를 적용해 이자를 갚도록 한 뒤 이 과정에 원금을 훨씬 상회하는 180만 원을 받은 뒤에도 추가 연체 상황이 발생하자 전화 협박과 욕설 문자를 하며 B 씨를 협박했습니다.또 피해자들에게 10만 원 또는 15만 원을 빌려준 뒤 연 이자율 3만 6천500%를 적용해 당일 20만 원, 다음날 30만 원을 받아 챙기기도 했습니다.총책 A 씨 등은 고향 친구 또는 교도소에서 알게 된 사이로 알려졌으며, 범행 기간 수사기관의 추적을 피하기 위해 대포 계좌 등을 사용했습니다.경찰은 이들 조직으로부터 범죄 수익금 약 2억 원 상당을 특정해 몰수·추징보전 하는 등 수사를 이어갈 방침입니다.김준식 제주서부서장은 "대부계약을 맺을 때 법정이자 20% 이상의 과도한 이자를 요구하거나 가족이나 지인의 연락처를 요구할 경우 불법 운영되는 불법사금융 조직일 수도 있으니 각별한 주의해야 하며, 피해 발생 시 적극적으로 경찰에 신고해야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)