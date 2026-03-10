제10회 브레이킹프로젝트 성료…역대 최대 규모 속 'LEON·YELL' 부문별 우승

SBS문화재단과 대한브레이킹연맹이 공동주최하는 '제10회 브레이킹프로젝트'가 3월 7일 토요일 상암동 프리즘타워에서 성황리에 개최됐다.



2021년 시작해 2022년부터 연 2회(3월·8월) 개최되고 있는 브레이킹프로젝트는 대한민국 브레이킹 인재 발굴과 육성을 목적으로 하며, 이번 대회로 10회라는 뜻깊은 이정표를 세웠다.



이번 대회에는 개인전 141명(오픈60명/비걸37명/라이징스타44명), 단체전 36명(12팀), 비기너콘테스트 6명 등 총 183명이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다. 특히 BGirl 부문 참가자가 37대회를 거듭할수록 꾸준히 증가하고 있어, 브레이킹프로젝트가 초기 목표로 삼았던 브레이킹 저변 확대가 가시적인 성과를 거두고 있음을 보여줬다.



올해는 기존 개인전(1대1) 방식에 더해 3대3 단체전이 새롭게 신설됐다. 팀워크와 개인기가 어우러지는 단체전 도입으로 브레이킹 본연의 다양한 재미와 스펙트럼을 선보이며 관중들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 대회는 총 4개 부문으로 진행됐으며, 부문별 수상 결과는 다음과 같다.



OPEN 부문

1위 김종호(LEON)

2위 김우중(SOMA)

3위 최동욱(RUSH)



BGirl 부문

1위 김예리(YELL)

2위 강채영(RAWBERRY)

3위 추서현(CHUU)



RISING STAR 부문

1위 박창희(CHANGHEE)

2위 김구름(KUMO)

3위 양하임(ROCK.LEE)



3대3 단체전 부문

1위 쇼민비(한상호/SHORTY FORCE, 엄혜성/B1, 송민지/MINJI)

2위 ONE WAY(유명훈/FAMOUS, 권영진/STUBBORN, 강채영/RAWBERRY)

공동 3위 헤타바스코(이태진/2TOUCH, 조민근/BIGSHOT, 장희령/OHNEROC)

NEXT LEGACY(최승빈/HEADY, 양하임/ROCK.LEE, 김주아/LUCYA)



개인전 부문 수상자들은 오는 4월부터 1년간 선수 육성 프로그램에 참가하게 된다. 바디케어, 전문 트레이닝, 장비 지원, 워크숍 등 다양한 분야에 걸친 지원을 통해 단순한 시상에 그치지 않고 선수로서의 성장을 종합적으로 뒷받침하는, 브레이킹프로젝트만의 차별화된 프로그램이다.



