트럼프 '전쟁 곧 종료' 발언에 달러 하락

▲ 달러

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 발언한 이후 미국 달러화 가치가 소폭 하락했습니다.트럼프 대통령이 현지시간 9일 미국 방송 CBS와 전화 인터뷰에서 "전쟁이 마무리 수순(the war is very complete)이라고 생각한다"고 밝힌 뒤 블룸버그 달러화 현물 지수는 0.1% 떨어졌습니다.BMO 애셋 매니지먼트의 바이판 라이 이사는 "시장 입장에서는 에너지 가격의 극단적인 상승 가능성 일부가 제거된 셈이지만, 다만 완전히 사라진 것은 아니다"고 말했습니다.JP모건 체이스의 외환 전략가 팻 록케는 "트럼프의 발언은 압박받고 있던 시장에 반가운 안도감"이었다며 "이러한 상황이 실제로 계속 유지될지는 지켜봐야 한다"고 덧붙였습니다.미국 국채 금리도 상승 폭을 줄였습니다.장중 한때 4.21%까지 급등했던 미국 10년물 국채 금리는 4.09%로 약 4bp(1bp=0.01%p) 하락한 수준에서 마감했습니다.금과 은은 반등했습니다.4월 인도분 금 선물 가격은 한국시간 10일 오전 9시 17분 현재 온스당 5천144달러로 전장 대비 0.8% 올랐습니다.은 선물 가격은 3.7% 반등했습니다.비트코인 역시 오름세로 돌아섰습니다.가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 같은 시간 비트코인 가격은 6만 8천972달러로 24시간 전과 비교해 3.9% 반등했습니다.