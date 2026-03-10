[바로이뉴스] 주한미군 패트리엇 잇단 중동행…"반대 의견 내고 있지만"

이재명 대통령이 오늘(10일) 미국의 이란 공격에 따른 정세 불안으로 주한미군 전력의 중동 반출 가능성이 거론되는 것에 대해 "(반출이 이뤄진다고 해서) 우리의 대북 억지 전략에 장애가 심하게 생기느냐고 묻는다면 저는 전적으로 그렇지 않다고 말씀드릴 수 있다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 청와대에서 주재한 제9차 국무회의에서 "최근 주한미군 포대나 방공무기 반출이 논란이 되고 있다"며 우선 "정부는 주한미군이 한반도 평화와 안정에 전적으로 기여하기를 기대하고, 또 지금까지 그래왔다고 생각한다"고 말했습니다.



이어서 "(그렇기에) 주한미군이 자국의 군사적 필요에 따라 일부 방공무기를 반출하는 것에 대해 우리는 반대 의견을 내고는 있지만, 우리 의견대로 전적으로 관철할 수 없는 것도 엄연한 현실"이라고 설명했습니다.



그러면서 "객관적으로 볼 때 대한민국의 군사방위비 지출 수준은 전 세계적으로 봐도 매우 높다. 국제기구가 평가하는 군사력 수준도 세계 5위일 정도로 군사방위력 수준이 높다"며 주한미군의 무기 반출이 한국의 방위 태세에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 강조했습니다.



