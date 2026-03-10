뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김소영 얼굴 공개하자 "걔잖아" 술렁…쏟아지는 제보

신정은 기자
작성 2026.03.10 11:30 수정 2026.03.10 11:44 조회수
PIP 닫기
강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 20살 김소영의 신상이 공개된 가운데, 김소영이 과거에도 상습 절도를 저질렀다는 주변 지인들 제보가 잇따르고 있습니다.

김 씨는 2024년 서울의 한 청소년센터에 다니며 센터 내 다른 수강생들 물건이 사라지는 절도사건에 휘말렸던 것으로 알려졌습니다.

당시 집안 형편이 넉넉하지 않았던 김 씨가 다른 사람들의 지갑과 에어팟 등에 손을 댔다는 게 수강생들의 전언입니다.

김 씨가 다닌 센터는 만 24살 이하 학교 밖 청년들을 상대로 학업 및 활동 지원을 하는 기관이었는데, 김 씨가 절도사건에 휘말리며 센터에서 퇴출됐던 것으로 전해졌습니다.

김 씨는 그전에 다니던 고등학교에서도 절도 문제를 일으켜 자퇴한 것으로 알려졌습니다.

범죄 심리 전문가인 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 "도벽도 하나의 통제 욕구"라며 "김 씨가 주변인들과 관계가 단절될 줄 알면서도 남의 물건을 습관적으로 훔쳤던 건 충동 통제 장애를 의심할 수 있다"고 말했습니다.

그러면서 온라인에서 만난 남성들을 자신의 주도권 아래 통제하고 이용하며 자존감을 높이려 했을 수도 있다고 분석했습니다.

김 씨는 경찰 수사 과정에서 사이코패스 범주에 해당하는 점수를 받았는데, 범행의 반복성과 통제 욕구 성향 등도 결과에 반영됐을 거라는 설명입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지