김소영 얼굴 공개하자 "걔잖아" 술렁…쏟아지는 제보

강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 20살 김소영의 신상이 공개된 가운데, 김소영이 과거에도 상습 절도를 저질렀다는 주변 지인들 제보가 잇따르고 있습니다.



김 씨는 2024년 서울의 한 청소년센터에 다니며 센터 내 다른 수강생들 물건이 사라지는 절도사건에 휘말렸던 것으로 알려졌습니다.



당시 집안 형편이 넉넉하지 않았던 김 씨가 다른 사람들의 지갑과 에어팟 등에 손을 댔다는 게 수강생들의 전언입니다.



김 씨가 다닌 센터는 만 24살 이하 학교 밖 청년들을 상대로 학업 및 활동 지원을 하는 기관이었는데, 김 씨가 절도사건에 휘말리며 센터에서 퇴출됐던 것으로 전해졌습니다.



김 씨는 그전에 다니던 고등학교에서도 절도 문제를 일으켜 자퇴한 것으로 알려졌습니다.



범죄 심리 전문가인 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 "도벽도 하나의 통제 욕구"라며 "김 씨가 주변인들과 관계가 단절될 줄 알면서도 남의 물건을 습관적으로 훔쳤던 건 충동 통제 장애를 의심할 수 있다"고 말했습니다.



그러면서 온라인에서 만난 남성들을 자신의 주도권 아래 통제하고 이용하며 자존감을 높이려 했을 수도 있다고 분석했습니다.



김 씨는 경찰 수사 과정에서 사이코패스 범주에 해당하는 점수를 받았는데, 범행의 반복성과 통제 욕구 성향 등도 결과에 반영됐을 거라는 설명입니다.



