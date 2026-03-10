스브스뉴스 리워드앱 '뉴스캐시', 가입자 50만 돌파…일상 필수앱으로 성장

SBS 자회사 '스튜디오 161'의 리워드 기반 뉴스 앱 '뉴스캐시'가 가입자 50만 명을 넘어섰다.



'뉴스캐시'는 뉴스를 읽거나 퀴즈를 풀면 리워드를 제공하는 구조의 뉴스 앱이다. 가입자 50만 명 돌파의 원동력은 '뉴스캐시'가 단순히 뉴스를 읽으면 포인트를 적립해 주는 서비스를 넘어, 사용자의 하루 루틴 안으로 들어가는 생활형 플랫폼으로 구조를 재정비한 점이 핵심 배경으로 꼽힌다.



'뉴스캐시'는 기능 개편을 통해 '만보기 이벤트', '출석 이벤트' 등 사용자가 리워드를 받을 수 있는 방법을 다양화했다. 특히 만보기는 1천 걸음, 3천 걸음, 5천 걸음, 1만 걸음 등 구간별 보상을 세분화해 걷기 활동 자체가 일일 미션이 되도록 설계했다. 단순 클릭형 참여를 넘어 실제 생활 활동과 연결한 점이 특징이다.



이제 '뉴스캐시'는 하루 한 번 접속하는 앱이 아니라, 하루를 함께 보내는 앱을 지향한다. 아침에 뉴스를 읽고, 이동 중 걸음을 채우고, 틈틈이 퀴즈를 풀며 리워드를 모으고, 모인 리워드는 기프티콘 등으로 교환된다. '뉴스도 보고, 걷기도 하고, 짠테크도 하는' 흐름이 자연스럽게 이어지는 구조다.



콘텐츠 영역에서도 '뉴스캐시'에서만 볼 수 있는 오리지널 콘텐츠를 단계적으로 확대할 계획이다. 기존의 뉴스 큐레이션을 넘어 차별화된 읽을거리를 제공하고, 이를 리워드 구조와 연계해 체류 시간과 몰입도를 동시에 높인다는 전략이다. 일회성 이벤트 중심의 체류가 아니라 반복 참여를 유도하는 장기 루틴형 구조로 전환하는 것이 목표다.



하현종 스튜디오161 대표는 "뉴스를 읽는 시간이 소비가 아니라 자산이 되는 경험을 만들고자 했다"며 "50만 가입자 돌파를 계기로 뉴스캐시를 생활 밀착형 리워드 플랫폼으로 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.



강선애 기자



