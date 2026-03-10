사망 사건 현장 사진 SNS 올린 경찰관, '공무상 비밀누설' 송치

▲ 경기 안산상록경찰서

사망 사건의 현장 사진을 SNS 올리고 고인을 조롱하는 듯한 문구를 남긴 혐의로 직위해제됐던 현직 경찰관이 검찰에 넘겨졌습니다.경기 안산상록경찰서는 공무상 비밀누설 혐의로 광명경찰서 소속 A 경위를 전날 불구속 송치했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.앞서 A 경위는 지난달 6일 광명에서 발생한 변사사건 현장에 출동했다가 촬영한 현장 사진을 자신의 SNS에 올리며 "이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?"이라는 문구를 썼습니다.그는 "선지를 앞으로 먹지 말아야지"라는 등 부적절한 글도 남겼습니다.A 경위는 스스로 부적절하다고 판단해 게시물을 당일 삭제했으나, 캡처본이 퍼져나가면서 논란이 일었습니다.이후 광명경찰서장은 A 경위에 대한 수사를 의뢰했고 이에 인접서인 안산상록경찰서가 수사에 착수했습니다.경찰은 A 경위가 올린 사진 총 4장 중 현장의 모습을 촬영한 1장과 지문자동검색시스템(AFIS·아피스) 화면이 담긴 1장 등 2장에 문제 소지가 있다고 판단했습니다.A 경위가 게시한 현장 사진에는 사망자의 시신이 흰 천으로 덮여 있고 소방대원이 오가는 모습이 담겼는데, 이는 경찰의 사건 수사기록으로 첨부됐던 것으로 전해졌습니다.다른 한 장에는 아피스 화면상에 사망자로 추정되는 사람의 지문이 드러나 있었으며, A 경위는 이에 "과학수사의 힘"이라는 문구와 경찰관 이모티콘을 달아뒀습니다.경찰은 A 경위가 수사기록 및 일반인이 접근 불가능한 경찰 내부 시스템을 이같이 SNS에 게시한 점이 위법하다고 판단한 것으로 알려졌습니다.A 경위는 경찰 조사에서 "경찰관들이 추위에 고생하는 것이 안타까워서 사진을 게시했던 것"이라며 "수사기록을 유출할 의도는 없었다"는 취지로 진술했습니다.상급기관인 경기남부경찰청은 A 경위가 송치된 점을 고려해 조만간 감찰을 마치고 징계위원회를 개최할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)