50대 남성 나홀로 지내다 집서 숨져…사망 후 상당 시간 지나 발견

▲ 전남 영광경찰서

전남 영광에서 홀로 살던 50대 남성이 집에서 숨진 채 발견됐습니다.오늘(10일) 전남 영광경찰서 등에 따르면 전날 오후 1시 30분 영광군 영광읍 한 주택에서 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.현장에서는 범죄 정황이나 유서 등 특이사항은 발견되지 않았습니다.지인의 신고로 발견된 A 씨의 시신은 사망한 지 상당한 시간이 지나 부패가 진행된 상태였던 것으로 조사됐습니다.타 지역민인 A 씨는 영광에 홀로 거주하면서 일용직 노동자로 지내왔던 것으로 전해졌습니다.경찰은 정확한 사망 경위를 조사하는 한편 영광군은 A 씨가 행정 지원 대상이었는지 등 복지 사각지대 여부를 확인하고 있습니다.이처럼 주변의 도움이나 돌봄 없이 홀로 생을 마감하는 이른바 '고독사'가 광주·전남에서 빠르게 늘고 있습니다.광주시와 전남도에 따르면 무연고 사망자는 2021년 광주 44명, 전남 85명이었지만 2025년에는 광주 128명, 전남 195명으로 증가했습니다.불과 5년 사이 2∼3배 가까이 늘어난 수치로 1인 가구 증가와 고령화 등으로 고독사가 꾸준히 늘어나는 추세입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)