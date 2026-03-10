퀸의 전설적인 공연을 IMAX로…'퀸 락 몬트리올', 4월 개봉

이미지 확대하기

전설적인 록 밴드 '퀸'의 유일무이한 콘서트 무비 '퀸 락 몬트리올'이 4K 리마스터링을 거쳐 IMAX® 포맷으로 4월 개봉한다.'퀸 락 몬트리올'은 '보헤미안 랩소디'부터 '위 윌 락 유'까지, 퀸의 대표곡으로 가득 채운 1981년의 전설적인 무대가 4K 리마스터링을 통해 부활한 유일무이한 콘서트 무비.1981년 캐나다 몬트리올에서 양일간 진행된 퀸의 콘서트 현장을 완벽하게 스크린에 옮겨 온 '퀸 락 몬트리올'은 전성기 시절 프레디 머큐리의 폭발적인 퍼포먼스와 밴드 멤버들과의 빛나는 앙상블, 그리고 압도적인 무대 위 열기를 카메라로 담아 '역사상 가장 완벽한 라이브' 중 하나로 손꼽히는 퀸의 몬트리올 공연을 생생하게 재현한다.또한 영화 제작을 염두에 두고 촬영된 오리지널 필름을 4K 리마스터링 작업을 통해 색감과 선명도를 개선한 것은 물론, IMAX 포맷을 통해 더욱 몰입감 넘치는 라이브 시네마로 즐길 수 있도록 완성되었다.개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터는 퀸에게 열광하는 관객들의 실루엣과 열창 중인 프레디 머큐리의 모습이 어우러져 강렬한 현장감을 전하는 것과 동시에 후광처럼 번진 빛의 고리가 신성한 느낌마저 자아내며 극장에서 다시 만날 역사적인 라이브의 귀환을 예고한다.포스터와 함께 공개된 티저 예고편은 '퀸 락 몬트리올'만의 흥겨운 음악과 함께 뜨거운 현장의 열기가 전해지며 영화를 향한 기대감을 더욱 고조시킨다. "전설이 돌아왔다"라는 카피와 함께 시작하는 예고편은 퀸의 가장 독창적이면서도 상징적인 곡으로 손꼽히는 '보헤미안 랩소디' 무대로 이어지며 단숨에 보는 이들을 1981년 몬트리올 콘서트 현장으로 이끈다.이어 프레디 머큐리의 카리스마 넘치는 보컬과 브라이언 메이, 존 디콘, 로저 테일러 등 밴드 멤버들이 관객과 함께 호흡하는 생생한 순간들이 연달아 이어지고 불후의 명곡 '위 아 더 챔피언스'와 함께 극장에서 반드시 경험해야 할 궁극의 콘서트 무비를 탄생을 예고한다.전설적인 라이브의 감동을 4K 리마스터링과 IMAX 포맷 상영으로 완성한 콘서트 무비 '퀸 락 몬트리올'은 4월 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)