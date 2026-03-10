뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 누구 맘대로 끝? "계속 싸운다"…"이란, 호르무즈 유조선 관세 검토"

신정은 기자
작성 2026.03.10 11:25 조회수
PIP 닫기
이란 전쟁 열흘 째, 도널드 트럼프 대통령이 "전쟁이 마무리 수순"이라며 자신감을 보인 가운데, 이란이 호르무즈 해협을 지나는 유조선에 관세를 부과하는 방안을 검토 중이란 외신 보도가 나왔습니다.

CNN은 이란 지도부의 전략에 정통한 소식통을 인용해 "이란이 미국 동맹국들의 유조선과 상선에 '보안 관세' 부과를 최종적으로 검토하고 있다"고 보도했습니다.

CNN이 인용한 소식통은 "이란은 국제 유가를 좌우할 힘을 쥐고 있다"며 "미국은 오랫동안 이란의 유가 가격 통제를 기다려야할 것"이라고 말했습니다.

그러면서 "트럼프가 패배를 선언할 때까지 우리는 계속 싸울 것"이라고 밝혔습니다.

앞서 트럼프 대통령은 CBS와 전화 인터뷰에서 이란 호르무즈 해협과 관련해 선박들이 현재 통과하고 있다면서 "해협을 장악하는 것도 생각하고 있다"고 말했는데, CNN이 인용한 이란 측 소식통은 "호르무즈 해협은 폐쇄됐다"고 반박했습니다.

속속 달라지는 전황에 따라 국제 유가도 민감하게 반응하고 있습니다.

트럼프 대통령이 오늘 새벽 이란 전쟁이 마무리 수순이라고 발언하자 국제 유가도 한때 배럴당 100달러를 돌파했던 게 80달러대로 복귀했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지