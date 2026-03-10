이란 "미·이스라엘 외교관 쫓아내면 호르무즈 통과 허용"

▲ 호르무즈 해협

이란이 유럽과 아랍 국가들을 향해 미국과 이스라엘 외교관을 쫓아내면 호르무즈 해협의 자유로운 통과를 허용하겠다며 외교적 압박을 가했다고 로이터통신이 보도했습니다.이란 국영 언론은 현지 시간 9일 이란혁명수비대(IRGC)가 "미국과 이스라엘 외교관을 자국 영토에서 내보내는 어떤 유럽, 아랍 국가라도 호르무즈 해협을 통과할 수 있는 완전한 자유와 권한을 얻게 될 것"이라는 성명을 내놨다고 전했습니다.이번 성명은 미국·이스라엘과의 전쟁 후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 전 세계 석유 운송에 차질이 빚어지고 유가가 뛰어오르는 상황에서 발표됐습니다.이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습을 받자 호르무즈 해협 '선박 통행 불가'를 선언한 뒤 곧바로 폐쇄 조치에 나섰습니다.그 여파로 중동 주요국의 원유 감산이 시작되면서 유가는 한때 배럴당 110달러를 넘기기도 했습니다.이란, 아랍에미리트(UAE), 오만 사이에 위치한 호르무즈 해협은 중동 지역 석유 수출의 주요 관문으로, 전 세계 해상 석유와 액화천연가스(LNG) 운송량 20%가 통과하는 곳입니다.현재 석유와 가스 등을 수송하는 전 세계의 선박 수백 척이 호르무즈 해협 양 끝에 정박한 채로 통과 재개를 기다리고 있습니다.