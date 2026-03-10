미 에너지장관 "G7, 전략비축유 공동 방출 논의 중"

▲ 크리스 라이트 미국 에너지장관

크리스 라이트 미국 에너지장관은 현지시간 9일 G7이 "전략비축유(SPR) '공동 방출'(coordinated releases)에 대해 논의하고 있다"고 밝혔습니다.라이트 장관은 이날 미국 콜로라도주의 한 천연가스 플랜트에서 기자들에게 이같이 말했다고 로이터 통신이 보도했습니다.이와 관련, G7(주요 7개국) 재무장관들은 이날 화상회의를 열고 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상황을 논의하고 대응책을 논의한 뒤 성명을 내고 "에너지 시장 상황과 변화를 계속 면밀히 주시하겠다"며 "비축유 방출 등을 포함한 필요한 조치를 할 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다.라이트 장관은 또 아시아 해상에 정박한 유조선들에 묶여 있는 러시아산 원유의 판매를 더 허용하는 "다른 선택지들"도 검토 중이라고 말했습니다.앞서 미국 재무부는 지난주 인도 기업에 러시아산 원유·석유 제품 구매를 30일간 한시적으로 허용하는 일반 면허를 발급한 바 있습니다.미국은 현재 전략비축유로 4억 1천500만 배럴의 원유를 보유하고 있습니다.전 세계가 약 4일 남짓한 기간 사용할 수 있는 규모입니다.한편 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 이날 G7 재무장관들에게 IEA 회원국들이 12억 배럴 이상의 공공 비상 비축유(public emergency oil stocks)를 보유 중이며 이와 별도로 의무 보유를 부과한 정부 규정에 따라 산업계가 6억 배럴의 비축유를 보유하고 있다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)