뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

작년 장기요양보험 국고 지원 2조 5천억 원…고령화로 10년 새 4배↑

박세용 기자
작성 2026.03.10 09:23 조회수
작년 장기요양보험 국고 지원 2조 5천억 원…고령화로 10년 새 4배↑
▲ 자료 사진(고령화)

급속한 고령화의 영향으로 장기요양보험에 투입되는 국고 지원 규모가 최근 10년 사이 4배 이상 급증한 것으로 나타났습니다.

국회 보건복지위원회 김미애 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 장기요양보험 국고 지원액은 2조 5천230억 5천만 원을 기록했습니다.

2015년 5천971억 6천만 원과 비교하면 10년 만에 322.5%가 늘어난 수치입니다.

같은 기간 장기요양보험 수혜자 수 역시 46만 7천여 명에서 123만 5천여 명으로 164% 증가했습니다.

현행법상 국가는 매년 장기요양보험료 예상 수입액의 20%에 상당하는 금액을 예산 범위 안에서 지원해야 합니다.

노인 일자리 관련 예산도 가파르게 상승해 2015년 3천580억 원 수준에서 지난해 2조 1천846억 원으로 10년 새 6배가 됐습니다.

정부는 올해 노인 일자리를 지난해보다 5만 4천 개 늘려 역대 최대 규모인 115만 2천 개를 공급할 계획입니다.

여러 돌봄 사업을 통합해 시행 중인 노인맞춤돌봄서비스 예산 또한 시행 첫해인 2020년 3천728억 원에서 지난해 5천394억 원으로 44.7% 증가한 것으로 나타났습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지