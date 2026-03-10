뉴스
'새 앨범 예고' 시나위 출신 김바다, 대마초 흡연 혐의로 경찰 체포

SBS 뉴스
작성 2026.03.10 09:17 조회수
시나위 김바다

밴드 시나위 출신 가수 김바다(55)가 대마초 흡연 혐의로 경찰에 체포됐다.

9일 가요계에 따르면 강원 속초경찰서는 김바다를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의(대마 소지 및 흡연)로 현행범 체포해 조사하고 있다.

김바다는 전날 오후 8시 30분경 속초 시내 한 주택에서 대마를 소지하고 흡입한 혐의를 받고 있다. 경찰은 김바다의 대마 흡입과 관련한 첩보를 입수한 뒤 약 2개월간 추적 수사를 벌인 것으로 전해졌다.

경찰 조사에서 김바다는 자신의 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 경찰은 구속영장 신청 여부를 검토 중이다.

김바다는 최근 새 앨범 발매 소식을 전하며 활동을 예고한 바 있다. 그는 지난달 설 연휴를 맞아 팬들에게 새 앨범 발매 소식을 전하며 "올 한 해 더욱 행복하고 즐거운 일들만 가득하길 기도한다"고 인사를 남기기도 했다.

김바다는 1995년 그룹 뱅크로 데뷔한 뒤 시나위의 5대 보컬로 합류해 활동했다. 이후 밴드 나비효과, 레이시오스, 아트오브파티스 등을 거치며 록 보컬리스트로 활동해 왔다.

현재 자신의 밴드를 이끌며 활동 중인 그는 내달 출연 예정인 음악 페스티벌 '서울 히어로 락 페스티벌 X 트리헌드레드' 등 공연 일정에도 차질이 불가피할 것으로 보인다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
