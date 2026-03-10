브라질 축구서 '집단 난투극'…전 국가대표 헐크 포함 23명 퇴장

▲ 상대 선수의 가슴을 무릎으로 짓누르는 골키퍼

▲ 난투극을 벌이는 크루제이루와 아틀레치쿠 미네이루

브라질 프로축구에서 한 경기에 무려 23명이 퇴장을 당하는 최악의 난투극이 발생했습니다.한국시간 9일 브라질 벨루오리존치의 미네이랑 스타디움에서 열린 크루제이루와 아틀레치쿠 미네이루의 2026 캄페오나투 미네이루(미나스제아리스주 챔피언십) 결승전 후반 추가시간 양 팀 선수들이 주먹다짐을 벌였습니다.크루제이루가 1대 0으로 앞서던 후반 추가시간 막판 크루제이루의 미드필더 마테우스 페레이라가 페널티지역 정면 부근에서 시도한 오른발 슈팅이 골키퍼 정면을 향했습니다.골키퍼가 한 번에 잡지 못하고 볼을 놓치자 크루제이루의 크리스티안이 세컨드 볼을 따내려고 쇄도하는 상황에서 둘이 충돌했습니다.아틀레치쿠 미네이루의 골키퍼 에베르송이 벌떡 일어나 크리스티안을 밀어 넘어뜨린 뒤 무릎으로 가슴팍을 짓누르며 거칠게 다루자 곧바로 크루제이루 선수들이 달려와 집단 몸싸움이 시작됐습니다.이 와중에 벤치에 있던 선수들까지 모두 달려 나오면서 그라운드는 순식간에 난투극으로 번졌습니다.싸움 과정에 아틀레치쿠 미네이루에서 뛰는 전 브라질 대표팀 공격수 헐크가 상대 선수의 뒤통수를 가격하자, 이를 목격한 크루제이루의 수비수 루카스 비얄바가 옆차기로 대응하는 등 볼썽사나운 몸싸움이 계속 이어졌습니다.결국 경기는 8분여 동안 중지됐다가 종료되면서 크루제이루의 우승으로 막을 내렸습니다.난투극으로 주심이 그라운드에서 레드카드를 꺼내지 못했고, 경기가 끝난 뒤 크루제이루에서 12명, 아틀레치쿠 미네이루에서 헐크를 포함한 11명이 레드카드를 받았습니다.역대 한 경기 최다 레드카드 기록은 2011년 2월 아르헨티나 5부리그 아틀레티코 클레이폴과 빅토리아노 아레나스의 경기에서 나왔는데, 당시 경기 참가했던 36명 전원이 난투극으로 퇴장 명령을 받은 바 있습니다.이번 경기에서 퇴장당한 헐크는 "유감스럽다. 이런 장면을 보여줘서는 안 됐다"며 "이런 행동은 전 세계적으로 큰 파장을 불러일으키는 만큼 선수는 물론 구단의 이미지도 보호해야만 한다"고 말했습니다.(사진=중계 화면 캡처, 연합뉴스)