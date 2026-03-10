[스브스夜] '아니근데진짜' 스윙스, "더 이상 '씨 없는 수박' 아냐"…'무정자 루머' 적극 해명

이미지 확대하기

스윙스가 무정자 루머를 해명했다.9일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 스윙스가 아이돌 멤버가 되기 위해 등장했다.이날 탁재훈은 스윙스에 대해 "정자가 없대. 잘해주자"라고 했다. 이에 멤버들은 "무정자? 무정자야?"라며 깜짝 놀랐다.무정자라는 기사가 나기도 했던 스윙스. 이에 스윙스는 "아기를 갖고 싶지 않아서 8년 전쯤 정관수술을 했다"라고 설명했다.이를 들은 탁재훈은 "그냥 안 하면 되잖아"라고 했고, 스윙스는 "무엇을? 형님은 가능하냐"라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.이어 스윙스는 "그러다가 재작년에 아이들이 예뻐 보이기 시작하더라. 그래서 복원 수술을 하게 됐다"라고 부연했다.그리고 스윙스는 "자세도 정말 민망하고 민망한 상황인데 간호사분들이 다 여성이더라. 그런데 팬이에요 하셔서 수술이 끝나고 사인하고 팬서비스까지 했다"라며 웃지 못할 상황을 떠올렸다.스윙스는 "복원 수술 후에 성공 여부 확인을 위해 다른 병원에 갔다. 화장실에 다녀오라는데 그 병원이 다른 곳들과 화장실을 공동으로 사용하는 곳이었다. 당황한 상태로 화장실에 갔는데 다른 남자들이 손을 씻고 있더라. 알아볼까 봐 가리고 들어갔다"라며 설명했다.이어 스윙스는 "이 이야기를 다른 곳에서 간단하게 했는데 그 후로 무정자증이다, 씨 없는 수박이다 놀림을 엄청 받고 있는 거다. 그 루머를 해결하고 싶다"라며 자신이 해당 이슈레 입을 연 이유를 밝혔다.그리고 스윙스는 "여차저차 검사를 받고 바로 복원 결과를 확인했는데 정자가 수를 셀 수 있을 정도였다. 조심스럽게 의사에게 이제 아이 갖는 게 가능하냐 물었는데 이 정도론 안 된다고 하더라. 결과를 듣고 정말 마음이 아팠다"라며 복원 수술 후에도 아쉬운 결과가 나왔음을 고백했다.이어 스윙스는 "반년 후에 다시 오라는 이야기를 들었는데 1년 동안 잊고 살다가 2개월 전에 다시 병원에 방문했다. 결과를 보는데 정자가 엄청 많은 거다. 엄청 많습니다 이제"라고 당당한 모습을 보여 폭소를 자아냈다.한편 이날 스윙스는 자신의 연기 연습 영상을 업로드한 후 영화 '타짜 4'에 캐스팅되었다며 "배우 변요한 씨에게 연락이 와서 만나자고 했다. 감독님이랑 같이 만나자고 했는데 하필 다음 날 대장 내시경 하는 날이라 술도 못 마셨다. 그런데 첫 미팅에서 바로 캐스팅이 되고 배역까지 확정을 받았다. 귀가까지 15분도 안 걸렸다"라고 영화 출연 비하인드 스토리를 공개해 눈길을 끌었다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)