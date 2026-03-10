캡틴 이정후의 '더 캐치'와 눈물…"야구하며 가장 떨렸다"

▲ 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 이정후가 포효하고 있다.

이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 1루수 문보경(LG 트윈스)이 내야 뜬공을 잡아 마지막 아웃카운트를 채우자 포효하며 외야에 쓰러졌습니다.안현민(kt wiz)은 곧바로 달려와 이정후와 얼싸안고 승리의 기쁨을 나눴습니다.한국 야구대표팀은 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드 진출이라는 쾌거를 달성했습니다.그제야 주장 이정후는 그동안 짊어졌던 큰 부담감을 털어냈습니다.한국 야구대표팀은 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주와의 최종전에서 7-2로 승리했습니다.이정후는 3회초 적시 2루타를 터트리며 3-0으로 달아나는 귀중한 점수를 냈습니다.이후 한국은 6-2로 앞선 9회초 1사 1루 상황에서 이정후가 유격수 정면 땅볼을 쳐 병살타로 경기를 마칠 위기에 처했습니다.8강 진출을 위해서는 꼭 1점이 필요한 가운데 가장 나쁜 시나리오대로 경기가 흘러갈 뻔한 것입니다.하지만 행운의 여신이 한국을 도운 것인지, 이 타구는 호주 투수의 글러브에 맞고 굴절됐습니다.그리고 이것을 잡은 호주 유격수 제리드 데일이 2루에 악송구하며 1사 1, 3루가 됐고, 안현민의 희생플라이로 한국은 소중한 7점째를 뽑았습니다.그리고 이정후는 7-2로 앞선 9회말 1사 1루 수비에서 하이라이트의 주인공이 됐습니다.한국은 단 1점만 더 내줘도 실점률 규정에 따라 조별리그 탈락이 확정되는 상황이었습니다.이정후는 우중간 외야로 날아온 릭슨 윈그로브의 안타성 타구를 몸을 날리는 슬라이딩 캐치로 잡아냈습니다.사실상 한국이 미국 마이애미행 티켓을 손에 넣은 순간입니다.이정후는 경기 후 공동취재구역에서 "9회 타석에서도 행운이 따랐고, 수비에서도 우중간으로 자리를 옮겼는데 그쪽으로 공이 날아왔다"고 소감을 밝혔습니다.이어 "행운이 열심히 도와주는 것 같다"고 덧붙였습니다.이정후는 9회말 수비 상황에 대해 "공이 날아왔을 때부터 무조건 잡아야겠다는 생각만 들었다"고 설명했습니다.또 "조명에 공이 잠시 들어갔지만, 행운이 따라서 잡았다"고 말했습니다.이정후는 경우의 수를 충족해야 했던 힘든 경기를 돌아보며 "우리 선수단은 어차피 7점을 내야 한다는 분위기였다"고 전했습니다.그는 "9회초에 7점째를 내고 9회말 수비에 들어갈 때가 제가 야구하면서 가장 몸이 많이 떨렸던 순간"이라고 회상했습니다.이정후는 "우리의 승리는 한국 팀의 모든 구성원 덕분이며, 팬들과 취재진까지 모두 한마음이 돼 뜻을 모아서 행운이 찾아왔다"고 감사 인사를 했습니다.이정후는 자칫 병살타가 될 뻔했던 9회초 타구를 언급하며 "제가 참사의 주역이 될 뻔했다"고 가슴을 쓸어내렸습니다.곧이어 "과거 왕조의 주역인 류현진(한화 이글스) 선배님을 비롯한 다른 동료들의 기운이 더 강했다"고 공을 돌렸습니다.이정후는 "박해민(LG 트윈스) 선배, 김혜성(로스앤젤레스 다저스), 고우석(디트로이트 타이거스 산하 마이너리그) 등 최근 몇 년 동안 국제대회에서 성적이 좋지 않았던 동료들과 많이 이야기를 나눴는데 이렇게 좋은 결과가 나왔다"고 했습니다.이제 한국 야구대표팀은 8강이 열리는 미국 마이애미로 향하는 전세기를 탑니다.이정후는 동료들과 함께 미국으로 향하는 벅찬 기대감도 감추지 않았습니다.그는 "우리 선수들이 전세기라는 메이저리그 시스템을 누리게 돼서 정말 좋고, 그것이 동기부여가 될 수 있다"고 강조했습니다.또 "이런 경험을 통해 한국 야구에서 더 많은 메이저리거가 생겼으면 한다"고 희망했습니다.(사진=연합뉴스)