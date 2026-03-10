"전쟁 마무리 단계…모즈타바 선출은 큰 실수"

<앵커>



트럼프 대통령이 이란 전쟁이 마무리 단계라고 말했습니다. 워싱턴 연결해보겠습니다.



김용태 특파원, 트럼프 대통령이 6시 반쯤 시작한다던 기자회견은 시작했습니까?



<기자>



트럼프 대통령은 현재 플로리다주 마이애미에 머물고 있는데, 예정에 없었던 기자회견을 워싱턴DC로 출발하기 전에 하겠다고 예고했습니다.



당초 한국시간 6시 30분쯤 예고됐는데 회견이 조금 전에 막 시작된 것 같습니다.



회견 전 열린 공화당 행사에서 트럼프 대통령은 이란 전쟁은 빨리 끝날 것이라고 했습니다.



여러 측면에서 이미 승리했지만 아직은 충분하지 않다면서 궁극적 승리가 필요하다고도 했습니다.



<앵커>



전쟁이 장기화할 조짐을 보이고 있다는 전망이 나오는 이 시점에 전쟁이 마무리 수순이라고 말을 했다고요?



<기자>



트럼프 대통령은 기자회견을 앞두고도 여러 언론과 전화 인터뷰를 이어갔습니다.



CBS 뉴스에는 전쟁이 마무리 수순이라고 생각한다고 말했습니다.



이란은 해군도 없고 공군도 없고 통신도 없다면서 당초 4~5주로 봤던 예상 기간보다 매우 크게 앞서 있다고 말했습니다.



국제 원유수송로인 호르무즈 해협을 장악하는 것도 생각 중이라고 주장했습니다.



지금 열리고 있는 기자회견에서 좀 더 구체적 내용이 나올 것으로 전망됩니다.



트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령과도 통화했습니다.



푸틴 대통령은 이란 전쟁의 신속한 종식을 위한 제안을 설명했다고 러시아 측이 전했습니다.



<앵커>



하메네이 차남 모즈타바가 최고지도자 자리를 승계한 걸 두고는 계속 뭔가 조치를 할 거처럼 말하고 있죠?



<기자>



트럼프 대통령은 미 NBC 방송과의 인터뷰에서 모즈타바 선출은 큰 실수라고 생각한다고 말했습니다.



그것이 지속될지 모르겠다고 했는데 모즈타바 새 지도 체제를 말하는 것으로 보입니다.



뉴욕포스트와의 통화에서도 모즈타바가 마음에 들지 않는다고 언급했습니다.



앞서 이란의 새 최고지도자가 미국의 승인을 받지 않으면 오래가지 못할 거라고 경고하기도 했는데, 월스트리트 저널은 전 현직 관리들을 인용해서 핵 포기 등 미국의 요구를 수용하지 않으면 트럼프가 모즈타바를 제거 작전을 승인할 수 있다는 뜻을 측근들에게 밝혔다고 전했습니다.