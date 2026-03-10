뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

스노보드 최가온 "더 잘 타는 선수 되고 싶어요"

배정훈 기자
작성 2026.03.10 07:38 조회수
PIP 닫기
밀라노 올림픽 스노보드 하프파이프 금메달리스트 최가온 선수가 미디어데이 행사에 참석했는데요.

앞으로 스노보드를 더 잘 타는 선수가 되고 싶다는 포부를 밝혔습니다.

최근 바쁜 일상을 보내고 있다는 최가온 선수, 달라진 위상을 실감하고 있다고 하는데요.

[최가온/스노보드 국가대표 : 제가 이만큼 관심을 받는다는 게 좀 행복한 일인 것 같고요.]

동계체전에서 금메달을 딴 오빠에게 장난스러운 축하를 전하기도 했습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 오빠가 집에 와서 자기 금메달 땄다고 막 자랑하길래 그냥 제가 무시했습니다. 금메달 축하해. 파이팅.]

부상을 치료한 뒤 본격적인 시즌 준비에 나설 계획이라면서,

[최가온/스노보드 국가대표 : 감을 잡으면서 원래 하던 거 위주로 안전하게 훈련하는 게 목표예요. 그냥 지금 제 보드 실력보다 전체적으로 더 잘 타게 되고 싶어요.]

동계 패럴림픽 선수단에게 응원의 말도 전했습니다.

[최가온/스노보드 국가대표 : 제가 한국에서 금빛 기운으로 항상 응원하고 있겠습니다. 다치지 말고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.]
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지