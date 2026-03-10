"할 수 있다!"…'도쿄의 기적' 이끈 '문보물'

<앵커>



앞서 보신 것처럼 WBC 야구 대표팀이 '도쿄의 기적'을 연출했는데요. 가장 빛난 별은 홈런 포함 3안타 4타점을 올린 문보경 선수였습니다. "할 수 있다!"를 외치며 '문보물'이라는 별명처럼 천금 같은 활약을 펼쳐 한국 야구사에 자신의 이름을 새겼습니다.



이성훈 기자입니다.



지난해 KBO 리그에서 국내 타자로는 가장 많은 108타점을 올려 최강팀 LG의 4번 타자로 입지를 굳히며 '문보물'이라는 별명을 얻은 문보경은, 처음 나선 WBC에서 한국 최고 해결사의 면모를 유감없이 뽐냈습니다.



체코와 첫 경기 첫 타석부터 만루 홈런을 터뜨린 걸 포함해 5타점을 몰아치며 승리를 이끌었고, 한일전에선 일본 선발인 메이저리거 기쿠치를 2타점 2루타로 두들겼습니다.



그리고 한국 야구가 벼랑 끝으로 몰린 어제도 자신의 날로 만들었습니다.



2회 첫 타석에서 선제 투런 홈런을 뽑아낸 뒤 덕아웃으로 돌아와 동료들에게 자신감을 심어줬습니다.



[할 수 있다! 할 수 있다!]



3회에도 우중간을 꿰뚫는 1타점 2루타를 추가하더니, 5회에는 투아웃 이후에 좌익수 키를 넘어가는 적시타로 1타점을 추가해, 대표팀이 올린 7점 중 4타점을 혼자 책임졌습니다.



문보경은 이번 대회 4경기 11타점으로 2023년 멕시코의 아로사레나의 9타점을 뛰어넘어 1라운드 최다 타점 신기록을 세우며 이번 대회 타점 단독 선두에 올랐습니다.



[문보경/WBC 야구 대표팀 내야수 : 17년 만에 8강이라는 멤버에 또 제가 포함된 거에 정말 감사하게 생각하고 있습니다. 저희가 원팀으로 잘 이겨내서 또 하나의 대한민국이 돼서 이겨낼 수 있었다고 생각하고 있습니다.]



대표팀은 오늘 저녁 일본과 체코의 C조 최종전이 끝난 뒤 전세기 편으로 8강전이 열릴 마이애미로 떠납니다.