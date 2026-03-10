뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"할 수 있다!"…'도쿄의 기적' 이끈 '문보물'

이성훈 기자
작성 2026.03.10 07:36 조회수
"할 수 있다!"…'도쿄의 기적' 이끈 '문보물'
안내

We only offer this video
to viewers located within Korea(해당 영상은 해외에서 재생이 불가합니다)

<앵커>

앞서 보신 것처럼 WBC 야구 대표팀이 '도쿄의 기적'을 연출했는데요. 가장 빛난 별은 홈런 포함 3안타 4타점을 올린 문보경 선수였습니다. "할 수 있다!"를 외치며 '문보물'이라는 별명처럼 천금 같은 활약을 펼쳐 한국 야구사에 자신의 이름을 새겼습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

지난해 KBO 리그에서 국내 타자로는 가장 많은 108타점을 올려 최강팀 LG의 4번 타자로 입지를 굳히며 '문보물'이라는 별명을 얻은 문보경은, 처음 나선 WBC에서 한국 최고 해결사의 면모를 유감없이 뽐냈습니다.

체코와 첫 경기 첫 타석부터 만루 홈런을 터뜨린 걸 포함해 5타점을 몰아치며 승리를 이끌었고, 한일전에선 일본 선발인 메이저리거 기쿠치를 2타점 2루타로 두들겼습니다.

그리고 한국 야구가 벼랑 끝으로 몰린 어제도 자신의 날로 만들었습니다.

2회 첫 타석에서 선제 투런 홈런을 뽑아낸 뒤 덕아웃으로 돌아와 동료들에게 자신감을 심어줬습니다.

[할 수 있다! 할 수 있다!]

3회에도 우중간을 꿰뚫는 1타점 2루타를 추가하더니, 5회에는 투아웃 이후에 좌익수 키를 넘어가는 적시타로 1타점을 추가해, 대표팀이 올린 7점 중 4타점을 혼자 책임졌습니다.

문보경은 이번 대회 4경기 11타점으로 2023년 멕시코의 아로사레나의 9타점을 뛰어넘어 1라운드 최다 타점 신기록을 세우며 이번 대회 타점 단독 선두에 올랐습니다.

[문보경/WBC 야구 대표팀 내야수 : 17년 만에 8강이라는 멤버에 또 제가 포함된 거에 정말 감사하게 생각하고 있습니다. 저희가 원팀으로 잘 이겨내서 또 하나의 대한민국이 돼서 이겨낼 수 있었다고 생각하고 있습니다.]

대표팀은 오늘 저녁 일본과 체코의 C조 최종전이 끝난 뒤 전세기 편으로 8강전이 열릴 마이애미로 떠납니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지