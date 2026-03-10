트럼프, 이란 전쟁 "매우 빨리 끝날 것…이틀 전 항복했어야"

▲ 트럼프 대통령dl 9일(현지시간) 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 공화당 행사에서 발언하고 있다.

트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 미·이스라엘과 이란의 전쟁이 "매우 빨리 끝날 것(That's going to be finished pretty quickly)"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 플로리다주 도랄 리조트에서 열린 공화당 행사에서 지난달 28일 시작한 대이란 전쟁의 성과로 이란 미사일과, 드론 제조시설 등의 파괴를 열거한 뒤 "이 일(전쟁)이 끝나면 세계는 훨씬 더 안전해질 것"이라며 이같이 말했습니다.그는 "우리는 그들(이란)의 미사일 기지와 발사대를 약 80% 제거했다. 지금은 발사가 미미한 수준"이라며 "미사일 전력은 확 제거됐다. 드론들도 격추됐다. 그리고 우리는 (이란의) 드론 생산 시설을 공격하고 있다"고 설명했습니다.트럼프 대통령은 또 이번 전쟁이 "단기간"의 작전이 될 것이라고 말하기도 했습니다.트럼프 대통령은 "난 그들이 언제 항복(cry uncle)할지 모르겠지만, 그들은 이틀 전에 항복해야 했다"며 "그들에게는 이제 남은 게 없다"고 주장했습니다.그러면서도 트럼프 대통령은 "우리는 여러 측면에서 이미 이겼지만 우리는 충분히 이기지 않았다"며 당장 전쟁의 '출구'를 언급할 때는 아니라는 인식도 드러냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)