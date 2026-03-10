커지는 물가 상승 압박…"최고가격제 이번 주 시행"

<앵커>



120달러에 근접했던 국제 유가가 오늘(10일) 새벽에는 80달러대로 떨어졌습니다. 국내 주유소 기름값은 계속 치솟으며 물가 급등에 대한 우려가 커지고 있는데, 정부는 안정을 위해 석유 최고가격제를 이번 주 시행하기로 했습니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



국제 원유 값이 배럴당 100달러를 넘긴 충격에 코스피는 5.9% 급락한 5,251에 장을 마쳤습니다.



장 초반 매도 사이드카에 이어 8% 넘는 하락에 20분간 거래를 정지하는 서킷브레이커까지 발동됐습니다.



역대 8번째로, 이달 들어서만 두 번째입니다.



외국인과 기관의 매도 공세에 개인 투자자가 4조 6천억 원, 역대 네 번째로 큰 순매수세를 보이면서 낙폭을 그나마 줄였습니다.



환율 충격도 컸습니다.



원·달러 환율은 19원 급등한 1,495.5원으로 주간 거래를 마쳤습니다.



한국은행이 구두 개입에도 나섰지만 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.



[서정훈/하나은행 수석연구위원 : 경제에 대한 불확실성이 커지고 성장률 둔화 우려가 생길 수 있는, 외국인 투자 심리를 급속히 냉각시키는 요인으로 작용하면서 달러 자본의 이탈을 가지고 왔다.]



전국 주유소 휘발유 값이 리터당 1,900원을 돌파한 데다 환율까지 치솟으면서 물가 상승 압력은 더 커졌습니다.



고유가, 고환율은 해외 원자재 도입 가격과 물류비용에 반영되고 이는 물가 상승으로 이어집니다.



한국은행이 예상한 올해 2.2% 물가 상승은 국제유가 64달러를 기준으로 했던 만큼 고유가가 계속된다면 3%대 물가 상승 가능성까지 제기되고 있습니다.



고물가는 소비 위축과 생산 감소로 이어지며 경기 침체까지 불러올 수 있습니다.



이에 정부는 국내 유가를 안정시키기 위해 휘발유와 경유 등 석유제품의 판매 가격의 최고액을 지정하는 최고가격제를 이번 주 시행하기로 했습니다.



[이재명 대통령 : 최근에 과도하게 인상된 석유제품에 대해서는 최고가격제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠습니다.]



이재명 대통령은 유류세 인하 폭 확대와 유류 소비자에 대한 직접 지원 조치 등에 대해서도 검토하라고 지시했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 남 일, 디자인 : 이연준, VJ : 김 건)