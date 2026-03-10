1년 지나도 발견되는 유해…제주항공 참사 수습 도마 위에

▲ 지난 2월 12일 무안국제공항에서 국립과학수사연구원 관계자들이 12·29 제주항공 여객기 참사 사고기 잔해를 조사하고 있다.

12·29 제주항공 여객기 참사 초기 수습 당국의 대응이 도마 위에 올랐습니다.참사 직후 한 달여간 대규모 수색 작업이 이뤄졌지만 사고 발생 약 1년 뒤 진행된 잔해 재조사 과정에서 유해가 추가로 발견되면서 초기 수습이 적절했는지 비판의 목소리가 커지고 있습니다.9일 연합뉴스 취재를 종합하면 국토교통부와 항공철도사고조사위원회(항철위), 전남경찰청 과학수사대가 진행하는 잔해 재조사 현장에서 지금까지 9점의 유해가 추가 발견됐습니다.이 가운데 1점은 DNA 분석을 통해 참사 희생자로 공식 확인됐습니다.2024년 12월 29일 참사 당일부터 2025년 1월 20일까지 무안국제공항 활주로와 주변에서는 경찰·소방·군 등 수백 명이 투입돼 기체 잔해와 유류품, 시신을 찾는 수색 작업이 진행됐습니다.당시 사고 현장에서는 100ｍ 이상 떨어진 곳에서도 좌석 잔해가 발견될 정도로 기체 파편이 넓게 흩어져 있었습니다.이에 수습 당국은 활주로 일대는 물론 공항 담장 밖까지 수색 범위를 넓혔고 이 과정에서 1천여 점의 시신 조직과 1천100여 개의 유류품이 수거됐습니다.수거된 잔해 가운데 핵심 엔진과 주요 부품은 공항 격납고로 옮겨져 정밀 조사됐고 나머지는 공항소방대 뒤편에 보관됐습니다.그러나 잔해에 대한 정밀 재조사는 장기간 이뤄지지 않았습니다.유가족들은 재조사를 요구했지만 항철위와의 협의 과정에서 촬영 여부 등을 둘러싼 갈등이 이어지며 일정이 미뤄졌습니다.결국 잔해 재조사는 사고 발생 1년이 넘은 지난달부터 시작됐는데 재조사 과정에서 유해가 잇따라 발견되자 유가족들은 "초기 수습이 제대로 이뤄지지 않았다"고 반발하고 있습니다.다만 기체와 시신 훼손이 심각해 수색 과정에서 발견된 물질이 유해인지 바로 판단하기 어려운 경우도 적지 않았던 것으로 전해졌습니다.흙과 먼지, 잿더미가 뒤섞여 작은 조직은 일반 잔해와 구분하기 쉽지 않았다고 수습 당국은 설명했습니다.경찰 관계자는 "당시 땅을 파고 반경을 넓혀가며 한 달 가까이 수색을 진행했으나 폭발 규모가 큰 사고였던 만큼 시신이 작은 형태로 흩어졌다"며 "그마저도 흙과 먼지가 뒤섞여 육안으로 판단하기 어려운 경우도 있었다"고 말했습니다.이어 "현재 재조사 과정에서도 유해인지 여부를 바로 구분하기 어려울 정도로 상태가 좋지 않은 경우가 있다"며 "신속하게 분류와 조사를 거쳐 마무리할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였습니다.논란이 커지자 국토교통부는 이날 유가족들에게 사과의 뜻을 담은 입장을 발표하기도 했습니다.수습 당국은 재조사 현장서 발견된 유해를 국립과학수사연구원에 의뢰해 DNA 분석 등 신원 확인 절차를 진행할 방침입니다.(사진=연합뉴스)