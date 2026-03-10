위기에서 빛난 42세 노장 역투…노경은 "왜 뽑혔나 증명해 기뻐"

▲ 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 3회말 무실점 호투를 보인 한국 노경은이 미소 짓고 있다.

선발 투수가 1회에 조기 강판하는 악재 속에서도 한국 야구대표팀이 기적 같은 승리를 거둔 배경에는 베테랑 노경은(SSG 랜더스)의 역투가 있었습니다.노경은은 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주전에서 팀의 두 번째 투수로 구원 등판해 2이닝 무실점 역투를 펼쳤습니다.선발 투수 손주영(LG 트윈스)은 1회만 던지고 갑작스러운 팔꿈치 통증을 호소했습니다.손주영은 노경은이 몸을 풀 시간을 벌어주기 위해 2회에도 마운드에 올랐다가 교체됐고, 노경은 조금이나마 몸을 풀고 등판할 수 있었습니다.한국 대표팀은 노경은이 3회까지 버텨준 덕분에 호주를 7-2로 꺾고 8강 진출을 확정 지었습니다.노경은은 경기 후 인터뷰에서 "등판은 경기 전부터 준비하고 있었지만, 이렇게 일찍 던지게 될 줄은 몰랐다"며 "그냥 가지고 있는 힘을 다 짜냈다"고 말했습니다.그는 "제가 팔이 빨리 풀리는 걸 김광삼 대표팀 코치님이 알고 계셨고, 저도 당장 나가겠다고 했다"고 긴박했던 상황을 설명했습니다.노경은은 2013년 WBC에서 처음으로 성인 대표팀에 발탁됐습니다.한국 대표팀은 당시 조별리그에서 탈락하는 아픔을 겪었습니다.그는 이후 은퇴 위기를 넘기고 리그 최정상급 불펜 투수로 부활해 42세의 나이로 다시 태극마크를 달았습니다.노경은은 "내가 왜 대표팀에 뽑혔는지 증명한 것 같아서 마음에 짐을 덜었다"며 "조금이나마 팀에 도움이 돼서 부담을 내려놨다"고 털어놨습니다.또 13년 만에 승선한 대표팀에 대해 "마지막 대표팀을 좋게 장식해서 다행"이라며 "국민들의 성원에 보답해야 한다고 생각했는데 그렇게 돼서 영광"이라고 덧붙였습니다.노경은은 미국 마이애미에서 열리는 8강전에 대한 각오도 다졌습니다.그는 "미국에서는 선수들 모두 즐기자는 마음가짐이지만, 마운드 위에서는 다시 어떻게든 짜낼 것"이라며 "단기전 특성상 한 경기 지면 끝이니까 매 경기 이기려고 준비를 잘하겠다"고 강조했습니다.1984년 3월 11일생으로 우리 대표팀 최고령 선수인 노경은은 미국으로 가는 비행기 안에서 42세 생일을 맞이합니다.그는 "미국으로 가는 비행기 상공에서 생일을 보내게 됐는데 너무 뜻깊은 생일이 될 것 같다"고 웃었습니다.(사진=연합뉴스)