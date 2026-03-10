감독도 울고, 류현진도 울고…괴성 울린 도쿄돔 지하 통로

▲ 믹스트존에서 한국 취재진과 만난 류지현 감독

한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전인 호주전에서 7-2로 승리하고 극적으로 8강 진출에 성공한 9일 일본 도쿄돔에서 경기 종료 직후 선수들이 이동하는 지하 통로에는 괴성이 끊이지 않았습니다.선수들은 극도로 기쁜 일이 있을 때도 자연스럽게 나오는 '욕설'로 한국 야구의 17년 한(恨)을 시원하게 날려 보냈습니다.이날 경기 전까지 1승 2패로 몰려 있었던 한국은 호주전에서 '2실점 이하·5점 차 이상 승리'라는 바늘구멍 같은 조건을 이뤄야 8강 티켓을 얻을 수 있었습니다.6-1로 앞서가던 8회말 수비에서 호주에 1점을 내줘 벼랑에 몰렸던 한국은 9회초 안현민의 희생타로 구사일생했던 터라 더욱 짜릿한 감격을 느꼈습니다.이후 믹스트존(공동취재구역)을 지나가는 한국 야구대표팀 선수들의 얼굴은 흥분과 환희로 가득했습니다.이날 선발로 등판했다가 갑작스러운 팔꿈치 통증 때문에 1이닝만 던진 손주영은 "거의 모든 선수가 울었다. 류현진 선배님도 울고, 노경은 선배님도 울었다"고 라커룸 분위기를 전했습니다.또 9회초 선두타자로 등장해 볼넷을 골라내며 마이애미행 티켓 발권에 꼭 필요했던 7점째를 얻는 데 힘을 보탠 김도영은 "원래 이런 성격이 아닌데 지금 목이 쉴 정도로 소리를 질렀다. 라커룸 안에서 다 같이 아파트도 부르고 난리가 났다"고 증언했습니다.C조 조별리그에서 4경기 11타점을 수확하며 현재 WBC 전체 타점 1위를 달리는 문보경은 이날도 주인공이었습니다.타석에서는 2점 홈런을 포함해 4타점으로 폭발했고, 9회말 투아웃에 승리를 확정하는 마지막 아웃카운트를 잡은 것도 1루수 문보경이었습니다.문보경은 '누가 안 울었나'라는 질문에 "내가 제일 많이 울어서 (눈물이 앞을 가려) 아무것도 못 봤다"고 말했습니다.눈물을 보인 건 선수만이 아닙니다.코치들도 다들 눈이 벌게진 채 믹스트존을 지나갔습니다.류지현 대표팀 감독은 "기자회견장에서 겨우 눈물을 참았는데, 결국 여기서 눈물을 보인다"면서 "선수들 생각만 하면 눈물이 그치지 않는다"며 눈가를 훔쳤습니다.(사진=이대호 촬영, 연합뉴스)