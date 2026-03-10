복잡한 '경우의 수' 뚫었다!…'도쿄의 기적'

<앵커>



17년 만의 결선 진출은 한 편의 드라마 같았습니다. 반드시 2실점 이하, 5점 차 이상으로 승리해야만 하는 복잡한 조건이었는데 이런 희박한 확률을 뚫은 것입니다.



<기자>



호주를 반드시 2점 이하로 막고 5점 차 이상 대승을 거둬야 하는 대표팀은 실낱같은 희망을 향해 한 걸음씩 전진했습니다.



2회 노아웃 1루에서 문보경이 선제 투런 홈런을 터뜨린 뒤 '할 수 있다'고 외치며 드라마의 서막을 열었습니다.



3회 이정후와 문보경의 적시 2루타로 2점을 더 뽑아냈고, 5회 문보경이 다시 1타점 적시타로 5:0 리드를 만들었습니다.



5회말 소형준이 글렌디닝에게 솔로포를 내줘 4점 차로 쫓겼지만, 6회 김도영이 깨끗한 우전 적시타로 다시 5점 차를 만들어 희망을 살렸습니다.



하지만 8회 김택연이 1타점 적시타를 맞아 대표팀은 1점만 더 줘도 탈락하고 반드시 점수를 올려야 하는 벼랑 끝에 몰렸는데, 9회 거짓말 같은 드라마가 완성됐습니다.



김도영의 볼넷과 상대 수비 실책으로 만든 원아웃 1·3루 기회에서 안현민이 희생 플라이로 천금 같은 점수를 뽑았습니다.



그리고 9회말 조병현의 역투와 이정후의 엄청난 수비로 마지막 위기를 넘긴 뒤, 웨이드의 뜬공을 문보경이 잡아내며 7:2, 승부에 마침표를 찍었습니다.



실점률에서 타이완과 호주를 제치고 조 2위에 오른 우리 팀은 얼싸안고 뜨겁게 환호하며 17년 만에 본선 진출의 기쁨을 만끽했습니다.



[류지현/WBC 대표팀 감독 : 1회밖에 안 남은 상황에서 그 정도의 스트레스와 집중도는 정말로 상상하기 어려운 일이었을 겁니다. 대한민국 유니폼을 입고 있는 모든 사람들이 다 잘했습니다.]



벼랑 끝에서 역사상 최고의 기적을 쓴 대표팀은 오늘(10일) 17년 만에 전세기를 타고 8강전이 열리는 미국 마이애미로 떠납니다.



