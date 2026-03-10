뉴스
[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2026.03.10 06:07
1. 트럼프 "전쟁 마무리 수순…모즈타바 선출 '큰 실수'"

트럼프 미국 대통령이 미국 언론과의 인터뷰에서 "전쟁이 마무리 수순이라고 생각한다"고 말했습니다. 이란이 최고 지도자로 하메네이의 차남 모즈타바를 선출한 데 대해서는 '큰 실수'라고 경고했습니다.

2. 비축유 방출 논의·트럼프 '종전 언급'…유가 급락

120달러까지 근접했던 국제 유가가 '전쟁이 마무리 수순'이란 트럼프 대통령의 발언과 G7 국가들의 비축유 방출 논의 소식에 80달러 대로 떨어졌습니다. 뉴욕증시 3대 지수도 일제히 반등했습니다.

3. 한국 야구, 17년 만에 WBC 결선 라운드 진출

한국 야구 대표팀이 17년 만에 월드 베이스볼 클래식 결선에 진출했습니다. 호주전에서 실점은 2점 이하, 5점 차 이상으로 승리해야 한다는 결선 진출 조건을 만족하면서 8강행 티켓을 따냈습니다.

4. "'윤 어게인' 반대" 결의문…정원오 서울시장 출마 선언

국민의힘이 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 반대한다는 결의문을 채택했습니다. 민주당 소속 정원오 전 성동구청장은 출마를 공식 선언했습니다.
