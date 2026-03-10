뉴스
팝스타 리애나 집 향해 소총 난사…용의자 살인미수 체포

손기준 기자
작성 2026.03.10
팝스타 리애나 집 향해 소총 난사…용의자 살인미수 체포
▲ 팝스타 리애나(본명 로빈 리애나 펜티)

미국의 대표적 부촌 베벌리 힐스에서 한낮에 팝스타 리애나(본명 로빈 리애나 펜티)의 집을 겨냥한 소총 총격이 벌어졌습니다.

현지시간 9일 NBC 뉴스 등에 따르면 전날 낮 1시쯤 미국 캘리포니아주(州) 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스 인근에서 35세 여성이 리애나 집을 향해 소총을 난사했다가 체포됐습니다.

총격범은 AR-15 계열 소총으로 최소 10발을 발사했으며, 이 가운데 한 발은 벽을 관통했다고 LA타임스는 전했습니다.

집 대문과 주차된 레저용 차량(RV) 등에서도 총탄 자국이 발견됐습니다.

당시 리애나는 집에 있었는데, 다치지는 않은 것으로 전해졌습니다.

로스앤젤레스 경찰국(LAPD)은 차를 타고 달아난 총격범을 사건 현장에서 13㎞ 떨어진 쇼핑센터에서 살인 미수 혐의로 체포했습니다.

현재까지 범행 동기는 확인되지 않았습니다.

리애나의 집에서 사건이 발생한 것은 이번이 처음은 아닙니다.

2018년엔 27세 남성이 할리우드 힐스에 있던 리애나 거주지에 침입해 12시간가량 머물렀다가 발각돼 스토킹 혐의로 체포된 바 있습니다.

(사진=게티이미지)
(사진=게티이미지)
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
