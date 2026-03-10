G7 재무 "비축유 방출 등 필요한 조치 준비"

▲ 독일 프랑크푸르트의 한 주유소

주요 7개국(G7)이 현지시간 9일 국제 유가 안정 방안을 찾고자 머리를 맞댔습니다.G7 재무장관은 이날 의장국 프랑스 주도로 화상 회의를 열고 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상황을 공유하고 대응책을 논의했습니다.미국, 이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 걸프 산유국의 원유 공급망이 크게 흔들려 이날 국제 유가는 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 넘어 한때 119달러까지 치솟았습니다.장관들은 회의 후 성명에서 "에너지 시장 상황과 변화를 계속 면밀히 주시하겠다"며 "비축유 방출 등을 포함한 필요한 조처를 할 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다.다만, 롤랑 레스퀴르 프랑스 경제장관은 벨기에 브뤼셀에서 기자들에게 "전략 비축유 사용을 포함한 모든 조처를 할 준비가 돼 있지만, 아직 그 단계까지는 이르지 않았다"고 말했습니다.가타야마 사쓰키 일본 재무상은 "국제에너지기구(IEA)가 각국에 석유 비축량을 조율해 방출할 것을 촉구했다"고 말했다고 로이터 통신이 전했습니다.그러면서 이날 화상 회의에 경제협력개발기구(OECD)와 IEA, 국제통화기금(IMF) 관계자도 참석했다고 전했습니다.전략 비축유 제도는 1973년 석유 파동을 겪은 후 에너지 안보 강화를 위해 1974년 IEA가 설립되면서 함께 도입됐습니다.IEA는 회원국들에 순 석유 수입량 기준 최소 90일분에 해당하는 비상 석유 비축 의무를 부과합니다.이 비축분은 국가가 직접 통제하거나 민간 기업이 보유합니다.IEA 회원국들은 지금까지 총 다섯 번 공동 방출을 결정했고, 마지막에 있었던 두 번의 방출은 러시아가 2022년 우크라이나를 침공해 유가가 급등했을 땝니다.(사진=AP, 연합뉴스)