눈밭에서 1600km를…세계서 가장 험난한 경주

러닝 열풍은 사람한테만 해당하는 게 아닌 것 같네요.



혹독한 알래스카의 겨울을 내달리는 개들의 도전이 눈길을 끌고 있습니다.



덩치 큰 견공 선수들이 눈밭을 줄 맞춰 힘차게 달립니다.



미국 알래스카의 명물, '이디타로드' 썰매개 경주가 열린 것인데요.



썰매꾼과 썰매견들이 팀을 이뤄 무려 1600km 거리를 수일에 걸쳐 달려야 하는 대회로, 세계에서 가장 험난한 경주로 꼽힙니다.



1973년 알래스카 개썰매 전통을 되살리기 위해 시작된 뒤 지금까지 많은 사랑 속에 명맥을 이어오고 있는데요.



경주에 나서는 썰매개 1마리는 하루 소비 열량이 웬만한 사이클 선수의 3배에 당할 정도로 강인한 체력을 자랑한다고 하네요.



다만 경기 강도가 워낙 높다 보니 동물 보호 논란도 꾸준히 제기되고 있는데요.



부디 올해 대회에서는 썰매견 모두가 다치지 않고 무사히 경주를 마치길 바라봅니다.



(화면출처 : X @ADNIditarod, @akkingon, @JoanOfArc287, @kennethfield, 유튜브 @Alaskan High Life)