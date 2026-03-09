ECB 금리 인상 전망↑…"연내 40bp"

▲ 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재

중동전쟁으로 국제유가가 폭등하자 유럽 통화당국이 기준금리 인상으로 돌아설 것이라는 전망이 갈수록 우세해지고 있습니다.블룸버그·로이터통신에 따르면 현지시간 9일 금리 스와프 시장은 유럽중앙은행(ECB)이 정책금리를 25bp(1bp=0.01％포인트)씩 연내 두 차례 올릴 확률을 70％로 반영했습니다.연말까지 금리인상 전망치는 40bp로 시장은 영국 잉글랜드은행(BOE)의 연내 금리인상 확률도 약 50％로 평가했습니다.시장에서는 지난달까지만 해도 ECB가 올해 금리를 계속 동결하거나 한 차례 내릴 것이라는 관측이 지배적이었습니다.그러나 지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공습으로 유가가 급등하기 시작하면서 금리 경로 전망이 반대로 뒤집혔습니다.이날은 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 두 차례 인상 전망이 크게 늘었습니다.ECB 당국자들은 오는 18∼19일 통화정책회의를 앞두고 여전히 신중한 입장을 유지하고 있지만, 전쟁이 장기화 조짐을 보이자 유가가 물가에 미칠 충격을 우려하기 시작했습니다.루이스 데긴도스 ECB 부총재는 지난 5일 "이 상황이 단기적이라는 게 기본 시나리오"라며 "더 오래 간다면 인플레이션 기대치가 변할 위험이 있다"고 말했습니다.ECB는 2022년 우크라이나 전쟁으로 인한 유가·물가 폭등 당시 금리 인상을 늦게 시작했다는 비판을 받았습니다.이 때문에 일각에서는 ECB가 실기를 반복하지 않으려고 통화정책을 재빨리 전환할 것으로 예측했습니다.그러나 스태그플레이션(경기침체 속 물가상승) 조짐이 보이면 진퇴양난의 상황에 처할 수도 있습니다.코메르츠방크의 라이너 군터만은 "기대 인플레이션이 통제를 벗어나면 ECB가 어쩔 수 없이 움직일 수 있다. 특히 2022년 2차 효과와 금리인상이 늦었다는 비판을 고려할 때 그렇다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)